ВСУ продолжают терять территорию в Курской области: карта DeepState

Как передает портал "Комментарии", аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили в ночь на 8 марта о продвижении российских войск в Старой Сорочине и Новой Сорочине Курской области РФ.

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

"Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине", – говорится в сообщении DeepState.

Ранее стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный обозреватель Денис Попович в эксклюзивном интервью нашему порталу заявил, что ситуация накалилась не сегодня и не вчера. Она постепенно обострялась за последние недели. Враг создал численное преимущество не только в личном составе, в том числе благодаря использованию военнослужащих КНДР, но и в количестве дронов, взыскав на это направление квалифицированных операторов.

"Сейчас, с помощью дронов, они режут логистику по дороге из Сумщины в Суджу, создавая, мягко говоря, крайне неблагоприятные условия для эвакуации раненых и снабжения всей необходимой для функционирования нашей группировки на Курщине. Кроме того, они "обжимают" курский плацдарм с правого и левого фланга, пытаясь перерезать дорогу на Суджу физически и таким образом отделить Курский плацдарм от "большой земли". По последним данным, враг форсировал реку Псел в районе Куриловки, продвинулся в направлении Олешни на границе с Украиной, приблизившись к этой трассе на критическое расстояние. Кроме того, враг пытается прорваться уже на территорию Украины, чтобы перерезать дорогу в Суджу с нашей стороны", – прокомментировал эксперт.



