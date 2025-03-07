Почему обострилась обстановка на Курщине: действительно ли ситуация критическая

DeepState продолжает сообщать о критической ситуации на границе Сумской области. В частности, у россиян между селами Журавка и Новенькое есть определенные успехи, сообщают аналитики. Враг имеет преимущество в БПЛА, как разведывательных, так и ударных, в частности, FPV-дронов, часто используемых для огневого контроля всего, что движется в или из Курщины. Почему сейчас ситуация настолько обострилась? В чем наибольшая опасность? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Ситуация постепенно обострялась последние недели

Военный обозреватель Денис Попович говорит, что ситуация накалилась не сегодня. Она постепенно обострялась за последние недели. Враг создал численное преимущество не только в личном составе, в том числе благодаря использованию военнослужащих КНДР, но и в количестве дронов, взыскав на это направление квалифицированных операторов.

"Сейчас, с помощью дронов, они режут логистику по дороге из Сумщины в Суджу, создавая, мягко говоря, крайне неблагоприятные условия для эвакуации раненых и снабжения всей необходимой для функционирования нашей группировки на Курщине. Кроме того, они "обжимают" курский плацдарм с правого и левого фланга, пытаясь перерезать дорогу на Суджу физически и таким образом отделить Курский плацдарм от "большой земли". По последним данным, враг форсировал реку Псел в районе Куриловки, продвинулся в направлении Олешни на границе с Украиной, приблизившись к этой трассе на критическое расстояние. Кроме того, враг пытается прорваться уже на территорию Украины, чтобы перерезать дорогу в Суджу с нашей стороны", – прокомментировал эксперт.

Путин торопится

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко так прокомментировал ситуацию:

"Как мы знаем, в связи с большими потерями врага за последние полгода, как в вооружении, боеприпасах, так и в живой силе, он был вынужден концентрировать усилия не на всех участках фронта, как это делалось ранее, а сосредотачивать ресурсы на приоритетных для себя. Так что Курщина является ключевым направлением боевых действий".

По словам эксперта, на Курщине ситуация действительно ухудшилась в связи с тем, что россиянам удалось взять под огневой контроль главную логистическую дорогу, которая идет с Юнаковки Сумской области на Суджу Курской области. В этой связи логистическое обеспечение боевых действий Сил обороны Украины снизилось. И врагу удалось проводить наступательные действия на юге и севере нашей группировки. Следовательно, уменьшилась площадь территории, которую контролируют Силы Обороны Украины.

"Сейчас главная задача, которая стоит перед нашими защитниками, – восстановить логистическое обеспечение воинских частей, которые проводят операцию на территории Курщины. Ситуация настолько жаркая, что интенсивность боев на Курщине в некоторые дни даже превосходит бои вокруг Покровска", – отметил Игорь Романенко.

При этом он уточнил, что чем дольше украинцы будут удерживать контроль над территорией Курщины, тем ощутимее будет унизительная "пощечина Путину", что он до сих пор не может восстановить контроль над всей территорией России.

"К тому же Путин видит, что есть перспективы по переговорам и он пытается как можно скорее выбить этот актив (нахождение Сил Обороны Украины на Курщине – ред.) из рук Украины. Поэтому россияне сосредоточили на Курщине более 60 000 военных. И именно туда Минобороны посылает наиболее элитные части РФ. Поэтому высокая интенсивность боев на этом направлении будет сохраняться и дальше", – подытожил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — ситуация крайне сложная, оборона прорвана: будут ли выводить войска из Курской области.



