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Россия заявила о захвате Ивановского: военный объяснил ситуацию

Украинский военный Юрий Федоренко опроверг информацию России, которая сообщала о полном захвате села Ивановское на востоке Украины.

сегодня, 13:20
Автор:
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Slava Kot
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Минобороны РФ заявило 23 марта о захвате российской армией села Ивановское Донецкой области, которое расположено между городами Бахмут и Часов Яр. На это отреагировал украинский военный, отрицавший заявления Министерства обороны России.

Россия заявила о захвате Ивановского: военный объяснил ситуацию

Карта боевых действий. Фото: Deep State

Комбат ударных БпАК "АХИЛЛЕС" из 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко опроверг заявления России по захвату села Ивановское.

"Сегодня говорить о полном контроле Ивановского противником рано. Поскольку за последние две недели Силы обороны не отдали противнику ни одной позиции", – сообщил Федоренко.

Украинский военный подчеркнул, что в этом направлении продолжаются тяжелые и изнурительные бои и российская армия активно выполняет штурмовые действия в попытках захватить украинские территории. Однако оккупанты не имеют успеха в своих попытках.

"Половина Ивановского сейчас находится под контролем Сил обороны, другая часть населенного пункта захвачена оккупантами. В направлении Клищиевки и Андреевки оккупанты тоже совершают ударные штурмовые действия. Впрочем, тоже критического успеха не имеют", — подчеркнул Юрий Федоренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали большой украинский город, который хотят стереть с лица земли. Российский пропагандист предлагает массово атаковать город ракетным ударом. Кроме того, он заявил, что эти ракеты можно взять с выведенного боевого дежурства сняв ядерные боеголовки.

Также "Комментарии" писали, что у России и диктатора Владимира Путина снова появилась надежда захватить Харьков после провального контрнаступления ВСУ.



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