Россия запустила крылатые ракеты по Украине: детали

Сегодня утром Воздушные силы сообщили, что в России зафиксирован взлет восьми бортов Ту-95МС. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Зафиксировано в воздухе 8 бортов Ту-95 МС, курс в направлении пусковых рубежей Каспийского моря", – говорилось в сообщении ВС.

Спустя какое-то время Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками. Военные призвали не игнорировать сигналов воздушной тревоги.

В Киевской городской военной администрации подтвердили, что в частности, для столицы существует ракетная опасность.

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Как сообщил глава Запорожской области, восемь человек госпитализировали, среди них 4-летний мальчик. В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

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Ранее "Комментарии" писали – майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Радио НВ поделился прогнозами по вероятному сценарию следующей массированной атаки России на Украину.



