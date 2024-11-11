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Россия запустила крылатые ракеты по Украине: детали

В Украине объявили масштабную тревогу

сегодня, 07:10 comments1323
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Кравцев Сергей

Сегодня утром Воздушные силы сообщили, что в России зафиксирован взлет восьми бортов Ту-95МС. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

Россия запустила крылатые ракеты по Украине: детали

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Зафиксировано в воздухе 8 бортов Ту-95 МС, курс в направлении пусковых рубежей Каспийского моря", – говорилось в сообщении ВС.

Спустя какое-то время Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками. Военные призвали не игнорировать сигналов воздушной тревоги.                                          

В Киевской городской военной администрации подтвердили, что в частности, для столицы существует ракетная опасность.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня ночью российские войска нанесли три авиаудара по Запорожью. Один человек погиб, двадцать ранены. Среди раненых пятеро детей – от 4 до 17 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Как сообщил глава Запорожской области, восемь человек госпитализировали, среди них 4-летний мальчик. В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

Также издание "Комментарии" сообщало – враг ударил авиабомбами и дронами по Харькову и Чугуеву: есть попадание в дом.                                 

Ранее "Комментарии" писали – майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Радио НВ поделился прогнозами по вероятному сценарию следующей массированной атаки России на Украину.




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