Россия запустила крылатые ракеты по Украине: детали

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Кравцев Сергей
Сегодня утром Воздушные силы сообщили, что в России зафиксирован взлет восьми бортов Ту-95МС. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Воздушных сил.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Спустя какое-то время Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками. Военные призвали не игнорировать сигналов воздушной тревоги.
В Киевской городской военной администрации подтвердили, что в частности, для столицы существует ракетная опасность.
Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня ночью российские войска нанесли три авиаудара по Запорожью. Один человек погиб, двадцать ранены. Среди раненых пятеро детей – от 4 до 17 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Как сообщил глава Запорожской области, восемь человек госпитализировали, среди них 4-летний мальчик. В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.
Также издание "Комментарии" сообщало – враг ударил авиабомбами и дронами по Харькову и Чугуеву: есть попадание в дом.
Ранее "Комментарии" писали – майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Радио НВ поделился прогнозами по вероятному сценарию следующей массированной атаки России на Украину.
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