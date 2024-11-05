РФ готовит вдвое больший ракетный удар, чем любой до этого: тревожный прогноз

Майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Радио НВ поделился прогнозами по вероятному сценарию следующей массированной атаки России на Украину.

Ракетный удар

По словам Гетьмана, после последней большой атаки в конце августа, когда в воздухе одновременно было около 200 целей, Россия могла выработать еще по крайней мере 200 ракет, а возможно и до 300, а также определенное количество дронов Shahed. Ветеран предполагает, что новый удар может быть в два раза мощнее августовского.

Гетман отметил, что такая атака может охватить всю территорию Украины, а не только приграничные или прифронтовые области. По его словам, Россия может использовать управляемые авиационные бомбы (КАБ) и зенитные ракеты С-300, переработанные для ударов на короткие дистанции.

“Будут ли они это делать? Скорее всего, да. Они сами заявили об этом как о части своего плана", – отметил Гетьман.

Что касается вероятного времени атаки, ветеран предположил, что ее могли планировать до перенесенного заседания Рамштайн или до выборов в США. Однако, по его прогнозу, Россия может прибегнуть к новому удару в декабре, когда ожидается похолодание.

Он также отметил, что реализация такого удара зависит от глобальной ситуации в мире, а не только от событий в Украине. По его мнению, Россия планирует атаковать украинские энергетические объекты с целью оставить Украину без тепла и электроэнергии в зимний период, и только ждет подходящего момента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с ноября 2023 года Россия не применяла ракеты П-800 "Оникс", сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. За период столь продолжительной паузы их накопилось в России не менее 500 единиц. Самая большая проблема в том, что возможность перехвата этих ракет есть только у ЗРК “Patriot” и SAMP/T.



