Россия запустила 26 ракет и почти 600 дронов по Украине: как отреагировал Зеленский

Российские террористические войска сегодня ночью, 12 июля, запустили по Украине 26 ракет и почти 600 дронов, более половины из которых — "Шахеды". Об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Этой ночью Россия била от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины. Было 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них — "Шахеды". Более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены. Спасибо нашим силам ПВО за результат", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, были попадания по гражданской инфраструктуре, в том числе в жилые дома. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людях в Черновцах. Еще около 20 раненых людей в результате обстрела получают всю необходимую помощь.

Глава государства отметил, темп воздушных ударов страны-агрессора требует быстрых решений, и его можно сбить санкциями уже сейчас.

Президент подчеркнул, нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает россиянам производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор ночью 12 июля атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед" и крылатыми ракетами. Судя по характеру атаки, россияне делали все возможное, чтобы основной удар пришелся на Запад Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Украины. "Шахеды" хаотически перемещались по Украине, после чего нацелились на западные города. Также были запущены ракеты с тактической авиации РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские террористические войска нанесли удар по Черновцам и окрестностям. Есть погибшие, раненые и значительные повреждения. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.



