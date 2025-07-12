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Фото Черновцов после удара РФ: разрушенные здания, погибшие люди

В ночь на 12 июля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. Черновцы стали одним из эпицентров удара

12 июля 2025, 10:10
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Кравцев Сергей

Российские террористические войска нанесли удар по Черновцам и окрестностям. Есть погибшие, раненые и значительные повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Фото Черновцов после удара РФ: разрушенные здания, погибшие люди

Спасательная операция в Черновцах. Фото: ГСЧС

В ночь на 12 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу Черновцы и окрестностям. В результате атаки возникли пожары сразу в нескольких локациях, есть погибшие и раненые.

Как сообщает ГСЧС, под обстрел попали административные здания, жилые дома, два нефункционирующих сооружения, а также автомобили.

В целом огонь охватил по меньшей мере три отдельных объекта в городе. Всюду работали спасатели — пожары удалось ликвидировать.

В жилом секторе пришлось эвакуировать жителей. ГСЧС оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, а затем передала их медикам.

По предварительным данным, два человека погибли, еще четыре получили тяжелые ранения, десять — легкие травмы.

Также сообщается о повреждении жилого дома и авто в Черновицком районе.

На месте трагедии развернут штаб по ликвидации последствий. К работе подключились психологи ГСЧС, медики и представители коммунальных служб. Спасательные работы продолжаются.

Ранее глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что на рассвете 12 июля россияне атаковали область 4-мя БпЛА типа "Шахед" и 1 ракетой. К большому сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека – 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор ночью 12 июля атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед" и крылатыми ракетами. Судя по характеру атаки, россияне делали все возможное, чтобы основной удар пришелся на Запад Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Украины. "Шахеды" хаотически перемещались по Украине, после чего нацелились на западные города. Также были запущены ракеты с тактической авиации РФ. 

Фото Черновцов после удара РФ: разрушенные здания, погибшие люди - фото 2

Фото Черновцов после удара РФ: разрушенные здания, погибшие люди - фото 3





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Источник: https://t.me/dsns_telegram/45949
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