Россия накрыла "Шахедами" и ракетами Украину: где есть попадания

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор ночью 12 июля атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед" и крылатыми ракетами. Судя по характеру атаки, россияне делали все возможное, чтобы основной удар пришелся на Запад Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.
Удар по Львову. Фото: из открытых источников
"Шахеды" хаотически перемещались по Украине, после чего нацелились на западные города. Также были запущены ракеты с тактической авиации РФ.
Львовская область пережила этой ночью масштабную атаку с применением как "Шахедов", так и ракет. Во Львове зафиксировали попадание российского ударного беспилотника в двухэтажный жилой дом. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены десятки автомобилей.
Также под ударом оказался Луцк. В Волынской области воздушная тревога была объявлена в 2:21. В городе работала ПВО и раздавались взрывы
В Черновицкой области тревогу также объявили в 2:35. В ОВА сообщали об активности вражеских беспилотников. Также в области фиксировались ракеты.
Были слышные взрывы также в Кропивницком и Черкассах.
На Харьков враг запустил "КАБы" и "Шахеды". Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что подтвержден один из ударов по жилой застройке Киевского района. Загорелся пожар на месте попадания. Есть информация о пострадавшем.
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