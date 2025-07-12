Россия накрыла "Шахедами" и ракетами Украину: где есть попадания

Страна-агрессор ночью 12 июля атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед" и крылатыми ракетами. Судя по характеру атаки, россияне делали все возможное, чтобы основной удар пришелся на Запад Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

Удар по Львову. Фото: из открытых источников

"Шахеды" хаотически перемещались по Украине, после чего нацелились на западные города. Также были запущены ракеты с тактической авиации РФ.

Львовская область пережила этой ночью масштабную атаку с применением как "Шахедов", так и ракет. Во Львове зафиксировали попадание российского ударного беспилотника в двухэтажный жилой дом. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены десятки автомобилей.

"В результате вражеской атаки на улице Митрополита Андрея во Львове поврежден двухэтажный жилой дом. Частично разрушен подъезд. Произошла утечка газа и воды. Предварительно – погибших и травмированных нет. Пожара нет. На месте работают 20 спасателей и другие службы", – сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Также под ударом оказался Луцк. В Волынской области воздушная тревога была объявлена в 2:21. В городе работала ПВО и раздавались взрывы

"Имеем фактически уничтоженный отдельный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна. Было возгорание частного автомобиля", — рассказал глава ОВА.

В Черновицкой области тревогу также объявили в 2:35. В ОВА сообщали об активности вражеских беспилотников. Также в области фиксировались ракеты.

"Держимся. Детали со временем", — лаконично отреагировал на атаку глава ОВА Руслан Запарнюк.

Были слышные взрывы также в Кропивницком и Черкассах.

На Харьков враг запустил "КАБы" и "Шахеды". Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что подтвержден один из ударов по жилой застройке Киевского района. Загорелся пожар на месте попадания. Есть информация о пострадавшем.

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