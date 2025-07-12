Сегодня вечером и ночью существует угроза применения фактически всего спектра дальнего вооружения врага. Крылатые, баллистические, аэробалистические ракеты, сотни шахедов – фактически уже в третий раз за неделю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

Россия атакует Украину «шахедами» и взлетели стратегические бомбардировщики: что известно

"Может чего-нибудь из перечня и не будет, но все же маловероятно. Ибо как показывает практика, если есть угроза применения этого вооружения – они это сделают. Это мразоты такую "подводку" к понедельнику готовят? Скоты", – отмечает военкор.

Пока известно, что большинство областей объявили воздушную тревогу из-за пролета большого количества БпЛА, в Киеве и области уже работает ПВО.

По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", по состоянию на 23:32 известно о вылетах минимум 2 бортов Ту-95мс из Оленьи и 1 борта ТУ-95мс из Энгельса. Вылет вероятно боевой, а это значит:

- в районе Энгельса (взлетевшие с Оленьи) будут скорее всего в 01:30 — 02:00.

- если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 02:00 – 03:00.

В районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 03:00 – 03:30.

Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаются в нашем воздушном пространстве около 04:30 – 05:00.

"Время очень приблизительное, с большой погрешностью. За бортами продолжаем следить ночью, точное количество бортов будет известно ближе к утру", – пишет блогер.

Как отмечает Богдан Мирошников, вероятно, массированная атака осуществляется также и по причине, что США возобновили поставки оружия, как сообщил Владимир Зеленский.

"Увидим, что Трамп еще скажет в понедельник. Я все же где-то в глубине души надеюсь, что будут объявлены новые санкции в РФ и вторичные санкции на их партнеров, которые помогают обходить санкции. Но не сильно на это надеюсь. Во-первых, слишком хорошо выглядит, чтобы так быстро Трамп коренным образом изменил мнение. Во-вторых, еще не принят законопроект Грема-Блюменталя. От него и будут танцевать, в случае чего", – добавляет военкор.