Россия достала ракетой и дронами Черновцы: что известно о погибших и раненых

Российские оккупационные войска ночью 12 июля атаковали Черновцы и область крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Повреждены дома и авто. Подтверждена информация о погибших и раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Обстрел Черновцов. Фото: из открытых источников

"На рассвете россияне атаковали нашу область 4-мя БпЛА типа "Шахед" и 1 ракетой. К большому сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека – 26-летняя девушка и 43-летний мужчина", — отметил председатель ОВА.

Он также добавил, что еще 4 человека – тяжелораненые. За их жизнь сейчас борются наши врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии. Также 10 человек получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте.

Известно, что в Черновцах серьёзно повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

"Имеем последствия и на территории Сторожинецкой громады. В результате поражения вражеского БпЛА поврежден жилой дом и автомобиль. Там обошлось без жертв и раненых. На местах работают все профильные службы", — добавил Запаранюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор ночью 12 июля атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед" и крылатыми ракетами. Судя по характеру атаки, россияне делали все возможное, чтобы основной удар пришелся на Запад Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

"Шахеды" хаотически перемещались по Украине, после чего нацелились на западные города. Также были запущены ракеты с тактической авиации РФ.

Львовская область пережила этой ночью масштабную атаку с применением как "Шахедов", так и ракет. Во Львове зафиксировали попадание российского ударного беспилотника в двухэтажный жилой дом. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены десятки автомобилей.



