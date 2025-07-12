Россия достала ракетой и дронами Черновцы: что известно о погибших и раненых

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска ночью 12 июля атаковали Черновцы и область крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Повреждены дома и авто. Подтверждена информация о погибших и раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.
Обстрел Черновцов. Фото: из открытых источников
Он также добавил, что еще 4 человека – тяжелораненые. За их жизнь сейчас борются наши врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии. Также 10 человек получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте.
Известно, что в Черновцах серьёзно повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.
Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор ночью 12 июля атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед" и крылатыми ракетами. Судя по характеру атаки, россияне делали все возможное, чтобы основной удар пришелся на Запад Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.
"Шахеды" хаотически перемещались по Украине, после чего нацелились на западные города. Также были запущены ракеты с тактической авиации РФ.
Львовская область пережила этой ночью масштабную атаку с применением как "Шахедов", так и ракет. Во Львове зафиксировали попадание российского ударного беспилотника в двухэтажный жилой дом. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены десятки автомобилей.