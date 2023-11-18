Россия заморозила обмены пленными: какая причина

Россия фактически в одностороннем порядке оставила обмен военнопленными. Таким образом оккупанты хотят расшатать психологически украинское общество. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Настоящее время" сделал руководитель пресс-службы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

"Россия пытается расшатать украинское общество, пытается убедить родных военнопленных в том, что обмены не происходят из-за препятствий с украинской стороны. Призывает к каким-то массовым акциям. И таким образом они используют военнопленных как еще один рычаг влияния на украинцев", — отметил Яценко.

Он также напомнил, что последний обмен состоялся еще в августе, когда домой вернулись 22 украинских бойца. С того времени россияне отказываются идти на обмен. И это при том, что Украина имеет много российских военнопленных и готова их обменивать.

По словам Петра Яценко, фактически каждый день Украина пополняет обменный фонд. При этом Киев не заинтересован в том. Что российские военнопленные как можно дольше находились в плену на территории Украины. Интерес Украины – как можно быстрее обменять россиян на наших ребят, которые находятся в российском плену.

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