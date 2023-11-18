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Россия заморозила обмены пленными: какая причина

Враг пытается убедить родных военнопленных в том, что обмены не происходят из-за препятствий с украинской стороны

сегодня, 15:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия фактически в одностороннем порядке оставила обмен военнопленными. Таким образом оккупанты хотят расшатать психологически украинское общество. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Настоящее время" сделал руководитель пресс-службы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. 

Россия заморозила обмены пленными: какая причина

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

"Россия пытается расшатать украинское общество, пытается убедить родных военнопленных в том, что обмены не происходят из-за препятствий с украинской стороны. Призывает к каким-то массовым акциям. И таким образом они используют военнопленных как еще один рычаг влияния на украинцев", — отметил Яценко.


Он также напомнил, что последний обмен состоялся еще в августе, когда домой вернулись 22 украинских бойца. С того времени россияне отказываются идти на обмен. И это при том, что Украина имеет много российских военнопленных и готова их обменивать.

По словам Петра Яценко, фактически каждый день Украина пополняет обменный фонд. При этом Киев не заинтересован в том. Что российские военнопленные как можно дольше находились в плену на территории Украины. Интерес Украины – как можно быстрее обменять россиян на наших ребят, которые находятся в российском плену.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная российско-украинская война длится уже более 20 месяцев. Силы обороны Украины имеют успехи на юге (Запорожская и Херсонская области), россияне давят на востоке (Авдеевка, Купянск). Всё чаще звучат мнения, что ВСУ следует сосредоточиться на обороне, что на фронте возникла патовая ситуация. Своим видением происходящего на российско-украинской войне и вокруг нее с порталом "Комментарии" поделились эксперты.




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Источник: https://www.currenttime.tv/a/rossiya-zamorozila-obmeny-plennymi/32687870.html
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