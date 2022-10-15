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Россия заказала новые и мощные дроны-камикадзе Arash-2 в Иране

Армия РФ, кроме дронов-камикадзе Shahed-136, возьмет на вооружение беспилотники Arash-2.

сегодня, 21:22
Автор:

Slava Kot
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По информации российских СМИ, Иран заключил договор с РФ о поставках новых беспилотных аппаратов смертников Arash-2, которые являются современным вооружением Исламского государства.

Россия заказала новые и мощные дроны-камикадзе Arash-2 в Иране

Иранский дрон. Фото с открытых источников

Согласно иранским источникам новые дроны мощнее тех, которые Россия заказывала раньше. Исламская республика создала Arash-2 и уже успела опробовать в боевых задачах на территории Израиля.

Эти дроны-камикадзе оснащены большей боеголовкой, чем Shahed-136, поэтому будут наносить гораздо более сильные разрушения инфраструктуре Украины. Сообщается, что у Ирана достаточно большое количество беспилотных летательных аппаратов Arash-2 для продажи в Российской Федерации.

По иностранным материалам утверждается, что Иран может поставлять и предварительную версию в Россию Arash-1. В общем, Иран хоть и находится постоянно под санкциями, но разрабатывает и совершенствует свое оружие. По сообщениям журналиста Бориса Рожина, страна имеет разные типы беспилотников, которые проходят испытания на местах военных боев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация заказала у Ирана дроны-камикадзе Shahed-136. После получения этих беспилотников русская армия переименовала их в "Герань-2". Эти дроны создали значительные проблемы для украинских воинов на юге страны. Кроме того, дроны-камикадзе запомнились характерным звуком полета, который похож на работу двигателя двигателя мопеда.

Также "Комментарии" писал о том, почему в Иране от 16 сентября начались массовые протесты из-за смерти одной девушки, которую зовут Махса Амини. Девушку арестовали на улице и посадили в СИЗО, где она и погибла.



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Источник: https://t.me/boris_rozhin/67264
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