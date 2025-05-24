Россия вырвалась в лидеры войны: на Западе рассказали, в чем теперь оккупанты превосходят ВСУ

В 2025 году в войне России против Украины наступил новый поворот. Теперь успех той или иной стороны предопределяют не большие наступления или танковые прорывы, а смертоносные дроны в воздухе. И в этом аспекте Россия сегодня вырывается вперед. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Times.

FPV-дроны. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что FPV-дроны, особенно с оптоволоконным управлением, стали самым опасным оружием на фронте, меняя не только тактику, но и саму психологию солдат.

В публикации The Times говорится, что россияне вырвались в лидеры по производству и использованию FPV-дронов средней дальности, а также их новейших вариантов с волоконно-оптическим управлением. Эти дроны массово применяются по всей 1200-километровой линии фронта, изменяя ее физическую структуру, тактику боя и логистику. Новое поколение российских FPV часто нечувствительно к глушению, способно поражать цели на расстоянии 20 км и более, что ставит под угрозу не только передовую, но и тыловые районы Украины.

Журналисты подчеркивают, такие дроны уничтожают солдат и гражданских, разрывают логистические цепочки и заставляют менять всю систему обороны. Их появление заставило отказаться от тяжелой бронетехники и переосмыслить само понятие безопасной дистанции.

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше Украина значительно превосходила Россию в вопросе применения дронов, то теперь противник сделал серьезный рывок в этом вопросе. подтверждением этого есть то, что 23 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу новыми дронами-камикадзе. О чем говорит новинка РФ? Правда ли, что российские "Шахеды" теперь стали опаснее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

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