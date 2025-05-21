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Россия использует дроны с ИИ, которые сами выбирают цель: в чем опасность

Российские беспилотники с искусственным интеллектом могут атаковать гражданские цели, не отличая их от военных.

21 мая 2025, 15:46
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Slava Kot

Россия модернизирует беспилотники и все активнее использует дроны-камикадзе, способные самостоятельно определять цель благодаря искусственному интеллекту и атаковать без указаний человека. Таким образом, российский дрон не выбирает атаковать военную цель или обычный гражданский автомобиль.

Россия использует дроны с ИИ, которые сами выбирают цель: в чем опасность

Беспилотник с искусственным интеллектом. Фото иллюстративное

Как указывает Defense Express, Россия в начале года использовала дроны с автономным управлением на основе алгоритмов машинного зрения на расстоянии около 30 км. Однако с начала апреля российские беспилотники с искусственным интеллектом начали залетать на 80 км.

Как указывает специалист Сергей "Флэш" Бескрестнов, появилась новая версия дронов-камикадзе с бензиновым двигателем, которая еще больше увеличила дальность полета.

"Зафиксирована атака все тем же БПЛА с искусственным интеллектом, но в этот раз двигатель уже бензиновый. Это позволило атаковать наш объект за 100 километров", — отметил Бескрестнов и призвал вынести эту тему на обсуждение на технологическую ставку с президентом.

Defense Express отмечает, что программно-аппаратный комплекс этого дрона позволяет ему действовать в районе целей без спутниковой навигации, полагаясь только на визуальную ориентировку. В отличие от западных этических норм, ставящих сохранение жизни человека как главную цель, при использовании боевого искусственного интеллекта, для русских военных не имеет значения, атакует ли такой дрон невоенную цель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал Китай испытывает дрон-матку, который способен нести более сотни боевых беспилотников.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия объяснила скандальный инцидент в небе с якобы украинским дроном.



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Источник: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rf_zbilshila_dalnist_povnistju_avtonomnogo_drona_kamikadze_do_100_km_ale_tse_problema_bilsha_za_prosto_chergovij_bpla-18890.html
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