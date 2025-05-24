Почему российские "Шахеды" стали опаснее: какой новинкой враг ударил по Одессе

Если раньше Украина значительно превосходила Россию в вопросе применения дронов, то теперь противник сделал серьезный рывок в этом вопросе. подтверждением этого есть то, что 23 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу новыми дронами-камикадзе. О чем говорит новинка РФ? Правда ли, что российские "Шахеды" теперь стали опаснее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Россияне приступили к испытаниям своего нового изделия

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил в эфире общенационального телемарафона, что, по всей видимости, РФ начала испытания очередной разработки, а Одесса стала своего рода испытательным полигоном.

"На Одессу и область осуществлялся необычный налет дронов-камикадзе Shahed-136", — отметил обозреватель.

По его словам, российские оккупанты запустили около 8 дронов-камикадзе и, несмотря на то, что Одесса неоднократно была под более массированными атаками, у "налета", который был 23 мая, есть особенности.

Аналитики пояснил, что, во-первых, необычность налета заключалась в том, что он осуществлялся в дневное время суток. По Одессе удары с применением Shahed-136, как и в большинстве случаев осуществляются именно в ночное время, но никак не среди бела дня, когда визуальная фиксация цели намного проще и эффективнее сбитие.

Второй момент, уточняет Коваленко, состоит в том, что противник пошел на применение дрона, который ранее не фиксировался силами ПВО. Данный беспилотник по своей аэродинамической схеме похож на Shahed-136 – "летающее крыло" и визуально, напоминал барражирующий боеприпас "Ланцет". В то же время, по размерам он больше.

"С учетом имеющихся контуров, можно предположить, что это была увеличенная в размерах версия ББ "Скальпель" или "Ланцет-3". Хотя. Скорее, нечто, куда большее по размерам и мощнее", — отметил Коваленко.

Эксперт подчеркивает, что применение же этих средств поражения в группе со стандартными Shahed-136 в светлое время суток, может свидетельствовать о том, что россияне приступили к испытаниям своего нового изделия, в максимально сложных условиях.

Россияне будут увеличивать свои возможности

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил в интервью "РБК-Украина", что обновленные "Шахеды", которые враг использует для атак, становятся все сложнее для обнаружения и уничтожения. Сейчас дроны получили новые типы двигателей, более мощные боевые части и модернизированные системы навигации.

"Надо понимать, что россияне еще 3-4 месяца назад имели эффективность своих ударов на уровне 2-5%, когда мы сбивали от 95% до 100% "Шахедов" (другие были подавлены РЭБ). У нас еще был момент, когда мы научились запускать эти "Шахеды" по кругу, они летали, а потом их, если хотели, отправляли на Россию или в Беларусь. Ну, то есть, у нас была такая ситуация, что "вцепились богу за бороду", как говорится, или "уже взяли", — заявил Криволап.

Эксперт спрогнозировал, что россияне будут увеличивать свои возможности. В первую очередь за счет модификации, модернизации этих "Шахедов", за счет того, что будут уменьшать дальность, будут увеличивать боевую часть.

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