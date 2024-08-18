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Россия выдвигает серьезные обвинения в адрес Украины из-за боев в Курской области

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в убийстве гражданских и волонтеров в Курской области.

сегодня, 08:57 comments1408
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Slava Kot

Министерство иностранных дел России заявило, что Украина якобы использовала западные ракеты с установки HIMARS, чтобы разрушить мост через реку Сейм в Курской области. По словам пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в этот момент были убиты волонтеры, которые пытались эвакуировать мирных жителей.

Россия выдвигает серьезные обвинения в адрес Украины из-за боев в Курской области

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в использовании западного оружия для ударов по гражданским в Курской области.

"Впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими HIMARS. В результате атаки на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен, погибли волонтеры, оказывавшие помощь эвакуируемому мирному населению", — пишет Захарова и утверждает, что Украина понесет из-за таких действий "строгое наказание".

Украина не комментировала заявление Захаровой. Однако украинские официальные лица неоднократно сообщали, что Россия готовит серию дезинформации против Украины по поводу боев в Курской области.

Недавно российские пропагандисты распространили видео, где якобы украинские военные с нацистской символикой унижают мужчину в Курской области. Кроме того, россияне впоследствии заявили, что украинцы убили этого мужчину, поэтому российские правоохранители открыли уголовное производство. Однако МВД Украины разыскали мужчину и установили, что он украинец, жив и невредим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главных фейках и манипуляциях России по военной операции Украины в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, что в ООН отреагировали на жалобу России по поводу возможных нарушений Украиной прав человека во время боев в Курской области.



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