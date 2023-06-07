Россия выдала уничтоженный трактор за танк "Леопард"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, отчитываясь 6 июня об "успехах" российской армии, заявил, что в Украине накануне уничтожили более полутора тысяч военных и более 150 единиц военной техники, в том числе восемь немецких танков Leopard. В подтверждение министерство опубликовало видео "пораженных целей", на котором прокремлевские блоггеры опознали сельскохозяйственный трактор-опрыскиватель John Deere 4830. Об этом сообщают "Комментарии".

Скриншот с российского видео - комбайн и трактор, которые выдали за танки

Так, канал "Военный осведомитель", поддерживающий войну России против Украины, называет видео "позором" и удивляется, как минобороны "не постеснялось выложить" его. Другой пророссийский канал Fighterbomber утверждает, что кадры прошлогодние и спрашивают, зачем вообще выдавать сельхозтехнику за танки. У провоенного канала "Рыбарь" сложилось такое же впечатление и его авторы отмечают, что российские военные на видео тоже не говорят о "Леопарде". В украинских Telegram-каналах пишут, что кроме John Deere 4830 за танки Leopard минобороны РФ выдало еще и комбайны John Deere 9000 и John Deere 700.

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"Эпический провал официальных заявлений Минобороны РФ! МО РФ изложило сюжет о поражении противотанковыми ракетами российских боевых вертолетов украинских танков Леопард-2. Однако оказалось, что из-за плохого качества оптики российские вертолеты уничтожили брошенные на полях комбайны, а не Леопарды, — пишет украинский журналист Юрий Бутусов. — Но сводки МО РФ перерабатывать не стало. Диалог пилотов боевого вертолета эпический, никакого целеуказания и идентификации целей у российских пилотов нет. Увидели какой-то объект и сразу бьют по нему управляемыми ракетами по 50 тысяч долларов каждая:

— Это че такое там стоит?

– Ну, давай по нему отработаем".

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