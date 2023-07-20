Россия впервые отправила в бой танки нового поколения

Российские танки нового поколения Т-14 "Армата" появлялись только на военных парадах и во время различных военных учений. Однако российские СМИ заявляют, что теперь новейшие танки РФ начали активно участвовать в войне.

Российский танк Т-14 "Армата". Фото из открытых источников

Танк Т-14 "Армата" — один из современных танков на вооружении России, который все еще должен проходить проверку своих боевых возможностей. Первая информация, что танки "Армата" попали на территорию Украины, появились в апреле этого года. Тогда российские СМИ сообщили, что они не будут вступать в прямое столкновение с украинской армией, а будут использоваться как самоходная артиллерия.

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Теперь россияне пишут, что "группировка войск "Юг" применяла в бою новые российские танки Т-14 "Армата". После чего тяжелая техника была отведена с полосы фронта. Пока неизвестно, является ли информация правдивой, или это очередная российская пропаганда.

Осторожность россиян ясна, ведь потеря танка Т-14 "Армата" будет большим имиджевым ударом по Кремлю. Кроме того, захваченный российский танк может попасть на Запад. Таким образом, НАТО будет знать все секреты этой техники.





Напомним, что Т-14 "Армата" – представитель четвертого поколения танков, который впервые был показан публике в 2015 году во время военного парада в Москве. Дебют танка оказался провальным, поскольку во время его презентации одна из машин сломалась. После неудачной попытки отбуксировать, россияне четверть часа потратили на то, чтобы завести технику и убрать ее с парада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал самый лучший танк в мире. ВСУ уничтожили его несколько раз.

Также "Комментарии" писал о шведских танках Stridsvagn 122, уже на украинском фронте.