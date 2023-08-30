Россия возвращается к жесткой цензуре в отношении войны: чего боится режим

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Кравцев Сергей
Минобороны России возвращается к более сдержанному освещению своей войны против Украины и пытается подвергать цензуре жалобы с линии фронта и сообщения о контрнаступлении ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Цензура в России. Фото из открытых источников
Американские аналитики отмечают, возможно, Министерство обороны России возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине, пытаясь цензурировать жалобы с фронта и сообщения об успехах украинских войск.
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Эксперты напоминают, что Министерство обороны России недавно изменило стиль ежедневных сообщений, чтобы уменьшить ежедневный объем информации о войне.
По наблюдениям специалистов, ранее оно публиковало ежедневный отчет, который отличался от индивидуальных отчетов пресс-служб каждой российской группировки войск.
Однако 29 августа пресс-службы каждой российской группировки войск опубликовали текст, непосредственно скопированный из общего ежедневного, а не свои собственные оригинальные отчеты.
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