Россия возвращается к жесткой цензуре в отношении войны: чего боится режим

Минобороны России возвращается к более сдержанному освещению своей войны против Украины и пытается подвергать цензуре жалобы с линии фронта и сообщения о контрнаступлении ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Цензура в России. Фото из открытых источников

Американские аналитики отмечают, возможно, Министерство обороны России возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине, пытаясь цензурировать жалобы с фронта и сообщения об успехах украинских войск.

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Эксперты напоминают, что Министерство обороны России недавно изменило стиль ежедневных сообщений, чтобы уменьшить ежедневный объем информации о войне.

По наблюдениям специалистов, ранее оно публиковало ежедневный отчет, который отличался от индивидуальных отчетов пресс-служб каждой российской группировки войск.

Однако 29 августа пресс-службы каждой российской группировки войск опубликовали текст, непосредственно скопированный из общего ежедневного, а не свои собственные оригинальные отчеты.

"Министерство обороны России последовательно пыталось ввести информационную политику, которая бы предоставляла ограниченную информацию о фронте на протяжении всей войны. Изменение в освещении событий Министерством обороны России, если эта тенденция продолжится, может отражать его более широкие усилия по цензуре российских сообщений о войне и унификации собственного нарратива", — заключают в обзоре.

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