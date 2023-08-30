logo

BTC/USD

27444.76

ETH/USD

1717.98

LTC/USD

67.80

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия возвращается к жесткой цензуре в отношении войны: чего боится режим
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия возвращается к жесткой цензуре в отношении войны: чего боится режим

По данным ISW, Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине

сегодня, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Минобороны России возвращается к более сдержанному освещению своей войны против Украины и пытается подвергать цензуре жалобы с линии фронта и сообщения о контрнаступлении ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Россия возвращается к жесткой цензуре в отношении войны: чего боится режим

Цензура в России. Фото из открытых источников

Американские аналитики отмечают, возможно, Министерство обороны России возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине, пытаясь цензурировать жалобы с фронта и сообщения об успехах украинских войск.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Эксперты напоминают, что Министерство обороны России недавно изменило стиль ежедневных сообщений, чтобы уменьшить ежедневный объем информации о войне.

По наблюдениям специалистов, ранее оно публиковало ежедневный отчет, который отличался от индивидуальных отчетов пресс-служб каждой российской группировки войск.

Однако 29 августа пресс-службы каждой российской группировки войск опубликовали текст, непосредственно скопированный из общего ежедневного, а не свои собственные оригинальные отчеты.

"Министерство обороны России последовательно пыталось ввести информационную политику, которая бы предоставляла ограниченную информацию о фронте на протяжении всей войны. Изменение в освещении событий Министерством обороны России, если эта тенденция продолжится, может отражать его более широкие усилия по цензуре российских сообщений о войне и унификации собственного нарратива", — заключают в обзоре.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин не комментирует удары по Москве и Крыму: единственная причина.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции: в США назвали причину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-29-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!