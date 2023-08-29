Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции: в США назвали причину

"Почти наверняка" россияне не смогут восстановить "широкомасштабные наступательные операции", возложенные на пехоту, которой в РФ не хватает. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что украинские официальные лица официально признали, что Силы обороны освободили Роботино на фоне дальнейшего продвижения украинских войск на западе Запорожской области и вблизи Бахмута.

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В то же время, указано в отчете, российское военное командование продолжает тратить относительно элитные российские воздушно-десантные войска, разворачивая их для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений.

ISW ранее отмечал, что подразделения почти всех российских соединений ДШД действуют в районах, где украинские войска проводят контрнаступательные операции, и эта латеральная передислокация опять же свидетельствует о том, что оккупанты могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критически важных секторов на линии фронта.

Аналитики добавляют, что российское военное командование последовательно полагалось на формирование ВДВ как на наступательные, так и на оборонительные силы. Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность России поддерживать сложные оборонительные операции. Кроме того, почти наверняка сорвет российские намерения возобновить широкомасштабные наступательные операции, которые в основном полагались на относительно элитную пехоту, которой в России сейчас не хватает.

Эксперты не обошли вниманием заявления украинских чиновников о том, что российские войска могут намереваться возобновить более широкую кампанию против украинской критической инфраструктуры осенью 2023 года, но, по их оценкам, Россия, вероятно, не пополнила свои запасы ракет после масштабных ударов зимой 2022-2023 годов.

Украинские официальные лица оценили, что любая будущая российская ударная кампания может использовать новую тактику, которая предполагает использование меньшего количества ракет и большего количества беспилотников.

ISW ранее сообщал о способности российских войск внедрять инновации и обучаться в течение войны.

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