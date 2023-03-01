Россия вербует палестинцев на войну с Украиной

Российские спецслужбы вербуют молодых палестинцев, а также ищет сирийцев для участия в войне против Украины, на фронт уже отправили около три сотни человек. Об этом сообщают "Комментарии" с ссылкой на "Радио Свобода". Еще 100 палестинцев готовятся к отправке на войну.

Росія шукає нових бійців серед палестинців

Как сообщают журналисты, ссылаясь на издание The Media Line, палестинцы получают от российских организаций 350 долларов в месяц. Вербовкой же занимаются люди, связанные с посольством Палестинской автономии в Ливане. Кроме того, к вербовке имеет отношение ливанская проиранская группировка "Хезболла". Она помогает найти тех палестинцев, которые умеют управлять беспилотниками и имеют опыт ведения партизанской войны в городских районах. По информации The Media Line, Россия отправляет палестинцев на передовую.

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Большинство наёмников родом из Эйн-аль-Халва, крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане, к югу от портового города Сидон. Издание отмечает, что новобранцы являются членами движения ФАТХ, которое возглавляет глава Палестинской автономии Махмуд Аббас.

По данным The Media Line, Россия также ищет наёмников в Сирии. Этим, в частности, занимается ЧВК "Вагнер". Помимо прочего, на войну с Украиной на стороне России могут отправляться и бойцы сирийских регулярных войск, прежде всего из воинских частей, курируемых Россией. Эти бойцы получают за участие в боевых действиях от 500 до 700 долларов в месяц, что является по сирийским меркам очень большой зарплатой.

Между тем, еще один союзник Путина начинает отдаляться от него, россиян пугают народной войной, а Лавров выдвинул Турции условие продления зернового соглашения.

