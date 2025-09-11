Россия уже готовится к новой войне: Шмыгаль назвал сроки

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль считает, что после подписания мирного соглашения Россия потратит 3-4 года на перевооружение и подготовку к очередной войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Минобороны сделал в интервью британскому изданию The Times.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Денис Шмыгаль отметил, после подписания любого мирного соглашения между Россией и Западом начнется новая гонка вооружений.

"Россия потратит следующие три-четыре года на подготовку к очередной войне, перевооружая и значительно инвестируя в оборону", — сказал министр.

По его словам, чтобы остановить повторное вторжение России в Украину и ее потенциальное наступление на Европу, Запад должен осуществить огромный толчок в перевооружении, который будет финансироваться миллиардами фунтов стерлингов.

"Мы не должны представлять себе этот сценарий Армагеддона — мы просто должны быть готовы", — отметил Денис Шмыгаль.

уровень мобилизации в Украине сейчас достаточен для восстановления количества личного состава и создания резервов. Такое заявление в интервью "Sky News" сделал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Глава Минобороны отметил, уровень мобилизации в Украине за последние 12 месяцев является абсолютно стабильным и имеет тенденцию к росту.

"Мы мобилизовали все необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы", — пояснил Денис Шмыгаль.

