Путин уже утверждает следующий удар по одной из ближайших стран НАТО: детали

Мало кто обратил внимание, что во время России на Польшу 19 дронами как раз в тот момент в эту страну ехал спецпосланник президента США Трампа Кит Келлог. Об этом рассказывает политолог Алексей Голобуцкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Нидерланды и Швеция до конца года позаботятся об эшелонированной системе ПВО Польши. Мы предложили обучение новейшему формату войны. Трамп дал краткую и неоднозначную реплику "Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Начинаем!". Однако ни одно из этого нельзя назвать обдуманными и реальными ответными шагами на эскалацию угроз Путина", – отметил политолог.

По его словам, если такой реакцией все и ограничится, значит, Европа и НАТО проглотили жесткий наезд Путина. А значит, скоро будет следующий этап: атака, скажем, Нарвы или Сувалкского коридора. РФ может задуматься над тем, чтобы сделать из него западный Зангезурский коридор, полностью под военным контролем России.

Алексей Голобуцкий отмечает, реакция "согласно 4 ст. Устав НАТО – это хорошо, но это не применение ст.5. Это снова совещания, содействие, поддержка и т.д., но не ответ на агрессию, чтобы зубы щелкнули.

"Соответственно, Путин где-то такого же уровня будет ожидать реакцию и по 5-й статье. Поэтому, возможно, уже сейчас утверждает следующий удар по одной из ближайших стран НАТО", – подытожил политолог.

