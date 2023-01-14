Россия утром атаковала Запорожье: подробности

Уже традиционно российские войска на праздники устраивают обстрел мирных городов Украины. Так. Сегодня утром на старый Новый год российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение мэра города Анатолия Куртева.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Утром враг снова атаковал Запорожье. Информация о взрывах, которые слышали горожане, сейчас уточняется", — написал градоначальник Запорожья.

Куртев также призвал горожан в случае повреждения домов сообщать об этом на номера 15-80 (со стационарных) или (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Тем временем в местных Telegram-каналах публикуют видео, где слышны мощные взрывы. Вероятно, они связаны с "прилетами".

Досталось 14 января от россиян и харьковчанам. Сегодня утром российские военные нанесли серию ударов по Харькову. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в городе было зафиксировано два "прилета".

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