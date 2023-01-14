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Россия утром атаковала Запорожье: подробности

Жители Запорожья проснулись 14 января под звуки взрывов

сегодня, 08:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Уже традиционно российские войска на праздники устраивают обстрел мирных городов Украины. Так. Сегодня утром на старый Новый год российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение мэра города Анатолия Куртева.

Россия утром атаковала Запорожье: подробности

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Утром враг снова атаковал Запорожье. Информация о взрывах, которые слышали горожане, сейчас уточняется", — написал градоначальник Запорожья.

Куртев также призвал горожан в случае повреждения домов сообщать об этом на номера 15-80 (со стационарных) или (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Тем временем в местных Telegram-каналах публикуют видео, где слышны мощные взрывы. Вероятно, они связаны с "прилетами".

Досталось 14 января от россиян и харьковчанам. Сегодня утром российские военные нанесли серию ударов по Харькову. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в городе было зафиксировано два "прилета".

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Также издание "Комментарии" сообщало — Верховная Рада конституционным большинством лишила мандатов депутатов "ОПЗЖ" Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина. И здесь интересен не только сам прецедент лишения мандатов народных избранников, но и то, кто за это решение проголосовал. Среди таковых оказался один из лидеров запрещенной в Украине "ОПЗЖ" Юрий Бойко. Он исправно нажал зеленую кнопку за лишение депутатского мандата всех четырех своих коллег, о чем у себя в Facebook сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. О чем говорит данное голосование? Как объяснить такое поведение Бойко и не только? Каковы перспективы осколков "ОПЗЖ"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/kurtievofficial/8296
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