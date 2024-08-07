Россия усилила обстрелы: названо направление, где враг готовится к штурмам

С начала недели в Харьковской области отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны России, в частности – район Волчанска. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба операционной зоны ОТГ "Харьков" и акцентировала – это может указывать на намерения врага начать активные штурмовые действия.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации военных, за минувшие сутки произошло 517 обстрелов позиций Сил обороны.

"Противник применяет артиллерию, минометы и системы залпового огня, нанося удары по позициям Сил обороны Украины, что может свидетельствовать о намерениях врага начать активные штурмовые действия", – отметили в ОТГ "Харьков".

Военные рассказали, что особенно высока интенсивность обстрелов в районе Волчанска. Там, по данным разведки, Россия наращивает военное присутствие, проводит подготовительные мероприятия, сосредотачивая силы и технику в этом районе.

Они акцентировали: усиление обстрелов на Харьковском направлении со стороны российских оккупантов является серьезным вызовом, требующим должного внимания.

При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что спад наступательных действий российских войск, которые продолжаются сейчас, начнется через полтора – максимум два месяца. Потом украинцам нужно будет выбирать один из вариантов – сидеть и ждать или действовать на опережение.

Руководитель украинской разведки считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны. Или украинцы и дальше будут находиться в ожидании, что в итоге закончится тем, что через четыре-пять месяцев российское наступление вновь повторится. Или же Киев будет действовать на опережение.



