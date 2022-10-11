Россия усилила энергетический террор Украины: как быть обычным украинцам

Какие главные выводы можно сделать после массированного ракетного удара россиян по украинским энергетическим объектам? Что следует понять обычным украинцам, а также нашим западным партнерам? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Нужно использовать навыки кризисного энергоменеджмента

По словам главы Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игоря Черкашина, началось то, о чем специалисты предупреждали несколько месяцев назад.

"После поражений на фронтах – разрушение энергетической инфраструктуры становится чуть ли не единственным "козырем" агрессора в войне с Украиной. Но дела на фронтах идут так плохо, что россиянам пришлось начинать до наступления реальных холодов. И это дает надежду, что ко второй половине ноября ВСУ смогут кардинально увеличить свои успехи. Сегодня же мы имеем наглядное доказательство необходимости научиться управлять энергопотреблением в критических ситуациях", – поясняет эксперт.

По его словам, для этого нужно использовать навыки кризисного энергоменеджмента. Это, подчеркивает Игорь Черкашин, невозможно без срочного осознания, что управление энергопотреблением в условиях войны стало обязательным во всех громадах страны.

"Поэтому Кабмину следует распространить обязательность энергоменеджмента не только в органах центральной власти, а и в органах местного самоуправления. Нужна быстрая корректировка законодательства. Да, вчерашние сутки показали, что появился "народный энергоменеджмент", когда граждане добровольно помогли энергосистеме Украины пройти вечерний пик нагрузки. Но такие инициативы должны поддерживаться постоянной разъяснительной работой со стороны энергоменеджеров громад. Не только населению, но и бизнесу", – уверен эксперт.

Что касается дополнительных действий, то местные власти, по мнению Игоря Черкашина, должны подготовить "тепловые ковчеги" на базе общественных зданий – с автономной генерацией тепла и электрики, водоснабжением и канализацией. Где жители, в первую очередь многоэтажек, могли бы пережить ситуации полного отключения теплоснабжения в морозы.

"Кроме того, всё большие объекты тепло-электроснабжения требуют дополнительной защиты. Вплоть до переносных зенитных комплексов. Летающие "мопеды" и ракеты можно сбивать такими средствами, как показывает практика – и это надо использовать. И, конечно, помощь наших союзников в средствах ПВО-ПРО необходима не на словах, а на деле, – подчеркивает эксперт. – Основная же надежда на ВСУ и их успехи на фронтах. Только разгром агрессора позволит ликвидировать угрозы для Украины в целом и энергетической инфраструктуры в частности".

Есть два вывода после массированного ракетного удара по объектам энергосистемы

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский считает, что мы должны сделать два вывода после массированного ракетного удара по объектам энергосистемы.

"Первый – это должное военно-техническое обеспечение. По этому пункту следует рассчитывать, что партнеры предоставят необходимые средства для закрытия неба над городами и объектами критической инфраструктуры. Также я рассчитываю, что будут внедрены мероприятия по инсталляции дополнительных систем генерации электроэнергии — обсуждения по этой теме продолжаются, насколько мне известно", – отмечает эксперт.

В то же время, акцентирует он, следует также быть готовым воспользоваться возможностями мобильных пунктов для обогрева.

"Второй вывод – нужна общенациональная коммуникация по вопросам прохождения отопительного сезона, – считает Максим Билявский. – Здесь стоит держать руку на пульсе и свести к нулю пространство для манипуляций и информационной пропаганды врага. Я верю в ВСУ и украинских энергетиков".

Нужно помочь нашим энергетикам – ограничить использование мощных электроприборов с 17.00 до 21.00-22.00

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отмечает, что массированный ракетный удар по украинской энергосистеме нанес серьезный ущерб объектам критической инфраструктуры.

"Однако, – отмечает он, – если сравнивать с реальностью рассказы и доклады о нем российской стороны, создается впечатление, что Украины погрузилась во тьму, сидит без света, воды и тепла, паникует. Сами украинцы видят серьезный ущерб, но всё далеко не так, как вещают российские пропагандисты. Безусловно, существуют проблемы. Но они решаются оператором системы передачи, а также операторами системы распределения (Укрэнерго и облэнерго)".

Понятно, продолжает эксперт, что система работает на пределе своих возможностей. И нужны серьезные усилия, чтобы сохранить энергоснабжение всех потребителей.

"Не исключены аварийные отключения отдельных групп потребителей в пиковые часы, – предупреждает Геннадий Рябцев. – И чтобы помочь энергетикам, призываю, вслед за нашими властями, не пользоваться мощными электроприборами с 17.00 до 21.00-22.00, по меньшей мере, в ближайшие несколько недель".

К сожалению, ни правительство, ни энергетики не могут гарантировать всем потребителя поставки электроэнергии в довоенном объеме, отмечает эксперт. Кроме того, скорее всего, в ближайшие недели Украина не сможет делиться произведенной электроэнергией с европейскими коллегами.

"Но не всё так плохо, – уверяет Геннадий Рябцев. – Благодаря значительному запасу надежности и стойкости, профессионализму украинских энергетиков, восстановление нормальной работы всех объектов, в том числе критической инфраструктуры, возможно".

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