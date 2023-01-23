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Россия уменьшила количество носителей ракет в Черном море

Угроза нового ракетного удара по-прежнему велика

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море более десяти кораблей. Среди них три ракетоносителя. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера ОК "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

Россия уменьшила количество носителей ракет в Черном море

РФ держит в Черном море 3 носителя крылатых ракет. Фото: из открытых источников

По данным ОК "Юг", в Черном море по состоянию на утро 23 января находятся 11 кораблей, из которых три носителя ракет.

Носители могут быть снаряжены 24 ракетами типа "Калибр". Также в Черном море находятся два больших десантных корабля.

"Штормовая погода продолжается и это будет способствовать повышению минной угрозы в прибрежных водах и территориях", — предупредил Назаров.

Стоит напомнить, вчера Россия в Черном море держала четыре ракетоносителя с подготовленными 32 ракетами "Калибр".

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Источник: https://t.me/Nazars_look/12105
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