Есть ли у Молдовы шанс стать членом НАТО – почему власти страны решили изменить курс

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину соседняя с нами Молдова подумывает пересмотреть закрепленный в Конституции нейтральный статус. Президент Молдовы Майя Санду рассматривает возможность присоединиться к НАТО. О чём говорят подобные высказывания? Как оцениваете евроатлантические перспективы Молдовы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санду и Столтенберг. Фото: из открытых источников

Молдова ищет, как укрепить свою безопасность и действует тут в двух направлениях

По мнению генерала армии Украины, экс-главы Внешней разведки Украины Николая Маломужа, власти Молдовы чувствуют, что у России есть планы по полной оккупации этой республики, а не только Приднестровья.

"Дальнейшее разворачивание событий в Украине, в том числе угрозы новых наступательных операций со стороны россиян, серьезно настораживает молдавское руководство. Предположительно, в течение полугода, сконцентрировав новые силы, проведя мобилизацию, агрессор может начать широкомасштабное наступление. Причем не только с востока, но и с юга, с Черного моря. Возможна атака со стороны Приднестровья с созданием плацдарма на украинской территории", – предупреждает генерал.

По его словам, всё это – угрозы не только Украине, но и Молдове. Которая ищет, как укрепить свою безопасность. И действует тут в двух направлениях.

"Первое – укрепление связей с Украиной, политическая и дипломатическая поддержка на всех уровнях. Надежда на то, что ВСУ, в случае чего, придут на помощь. Или же, после победы над Россией в войне, содействуют изгнанию ее военных из Приднестровья, – поясняет Николай Маломуж. – Второе направление – движение в НАТО. Вхождение в этот блок позволит не только защитить Молдову, но и добиться ее территориальной целостности. И тут идет координация действий Кишинева не только со штаб-квартирой Альянса в Брюсселе, но и с соседями-румынами, уже являющимися частью НАТО. Румыния – ближайший союзник Молдовы, предоставляющий той дипломатическую, политическую и даже (неофициально) военную поддержку. Для вступления в НАТО самой Молдовы, ей необходимо изменить Конституцию, убрать нейтральный статус, а также заручится поддержкой и самого блока, и стран, стремящихся туда попасть в обозримом будущем (Украина и не только)".

Вопрос пересмотра нейтрального статуса и сближения с НАТО сейчас выглядит для Молдовы как вопрос отдаленной перспективы

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко поясняет:

"Начало полномасштабной конвенционной войны России против Украины заставило руководство Молдовы обратить внимание на необходимость усиления компонента безопасности, в первую очередь, оборонных способностей. До сих пор Молдова не уделяла должного внимания развитию своей армии. В настоящее время ряд европейских стран выразили готовность помочь ей в развитии оборонных возможностей, в том числе новой боевой техники. В этом контексте также раздаются голоса в пользу просмотра нейтрального статуса Молдовы".

В то же время, продолжает эксперт, вопрос пересмотра нейтрального статуса и сближения с НАТО, не говоря уже о вступлении в Североатлантический Альянс, сейчас выглядит для Молдовы как вопрос отдаленной перспективы.

Во-первых, напоминает он, нейтральный статус закреплен в Конституции Молдовы, так что для его изменения требуется конституционное большинство, причем большинство проевропейское. Пока такого нет, а всё течение политической жизни Молдовы показывает, что этого большинства будет трудно достичь.

Во-вторых, акцентирует Артем Филипенко, отсутствует общественный консенсус о необходимости вступления в НАТО.

"Социологические опросы показывают, что большинство населения страны поддерживает сохранение нейтрального статуса. В этом контексте важно упомянуть, что радикальное изменение отношения украинцев к НАТО произошло после начала российской агрессии в 2014 году. В Молдове даже курс на вступление в ЕС встречает серьезное сопротивление, и влияние России остается значительным. Поэтому, – уточняет эксперт, – президент Майя Санду говорит именно о демократической процедуре изменения нейтрального статуса, то есть или путем конституционных изменений в парламенте, или с использованием такого инструмента как референдум".

И, наконец, в-третьих, – Молдова остается страной, часть территории которой остается оккупированной Россией, напоминает Артем Филипенко. На территории Приднестровского региона расположен российский военный контингент, что является нарушением нейтрального статуса Молдовы.

"Без решения приднестровской проблемы и вывода российских войск из Приднестровья вряд ли можно говорить о каком-либо существенном прогрессе в продвижении Молдовы в НАТО, – считает эксперт. – Победа Украины над Россией ускорит решение приднестровского вопроса. Поэтому евроатлантическое, как и европейское будущее Республики Молдова, решается в боях российско-украинской войны. Но даже после реинтеграции Приднестровья, процесс вступления в НАТО будет нелегким, учитывая, что жители Приднестровья сохранят свои пророссийские настроения".

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