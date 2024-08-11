Россия ударила ракетой по Киевщине: убит маленький ребенок и его отец

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Slava Kot
В ночь на 11 августа Россия нанесла ракетный удар по Киевщине. Обломки ракет упали на частные дома убив 4-летнего ребенка и его отца. Также пострадали еще несколько человек, в том числе 13-летний ребенок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Работники ГСЧС проводят поисково-спасательную операцию. Фото из открытых источников
В ГСЧС сообщило о трагическом случае в котором погиб маленький ребенок. Россияне, атаковав Киевскую область ракетами, убили малолетнего сына и его отца.
Работники ГСЧС проводят поисково-спасательные работы после российского ракетного удара.
На инцидент отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который рассказал, как остановить убийство мирных граждан Украины, постоянно атакуемых Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о ракетном ударе по Константиновке, где среди жертв российской атаки идентифицировали двоих детей. В Офисе генерального прокурора Украины рассказали о смерти двух девочек 9 и 11 лет.
Также "Комментарии" писали о первой детской жертве среди пациентов Охматдета после ракетного удара России.
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