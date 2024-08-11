Россия ударила ракетой по Киевщине: убит маленький ребенок и его отец

В ночь на 11 августа Россия нанесла ракетный удар по Киевщине. Обломки ракет упали на частные дома убив 4-летнего ребенка и его отца. Также пострадали еще несколько человек, в том числе 13-летний ребенок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Работники ГСЧС проводят поисково-спасательную операцию. Фото из открытых источников

В ГСЧС сообщило о трагическом случае в котором погиб маленький ребенок. Россияне, атаковав Киевскую область ракетами, убили малолетнего сына и его отца.

"Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын — оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими", — сообщили в ГСЧС.





Работники ГСЧС проводят поисково-спасательные работы после российского ракетного удара.

На инцидент отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который рассказал, как остановить убийство мирных граждан Украины, постоянно атакуемых Россией.

"Россия продолжает убивать людей. Украина же уничтожает военные объекты врага. Чтобы прекратить убийство гражданских украинцев, нужно лишить Россию возможностей убивать. Необходимо уничтожить ее военную инфраструктуру, поскольку другие аргументы враг не воспринимает", — сказал Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ракетном ударе по Константиновке, где среди жертв российской атаки идентифицировали двоих детей. В Офисе генерального прокурора Украины рассказали о смерти двух девочек 9 и 11 лет.

Также "Комментарии" писали о первой детской жертве среди пациентов Охматдета после ракетного удара России.