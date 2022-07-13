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Россия ударила ракетами по Запорожью: в ОП рассказали первые подробности - есть пострадавшие

Оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины

сегодня, 17:07
Автор:

Денис
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Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Запорожье. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем официальном Telegram-канале. 

Россия ударила ракетами по Запорожью: в ОП рассказали первые подробности - есть пострадавшие

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, сегодня (13 июля) оккупанты запустили ракеты по городу Запорожье. Сообщается, что ракеты попали в одно из предприятий города. 

Согласно предварительным данным, ранения получили 7 человек. 

"Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что вероятно, спасло их жизнь", — Кирилл Тимошенко. 

Россия ударила ракетами по Запорожью: в ОП рассказали первые подробности - есть пострадавшие - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что критиковала "спецоперацию": в РФ мужчина заявил в полицию на собственную жену: подробности. В Подмосковье муж "сдал" в полицию жену за критику "спецоперации". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что как Путин готовит жителей юга к "референдуму": эксклюзивные фото. На юге Украины оккупанты уже начали подготавливать украинцев к так называемому "референдуму" в сентябре. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Кулеба назвал конечный пункт на переговорах Украины и России. Цель Украины – освобождение территорий и восстановление полного суверенитета на юге и востоке страны. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

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Источник: https://t.me/kt20220224/1249
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