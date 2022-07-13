Россия ударила ракетами по Запорожью: в ОП рассказали первые подробности - есть пострадавшие

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Запорожье. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем официальном Telegram-канале.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, сегодня (13 июля) оккупанты запустили ракеты по городу Запорожье. Сообщается, что ракеты попали в одно из предприятий города.

Согласно предварительным данным, ранения получили 7 человек.

"Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что вероятно, спасло их жизнь", — Кирилл Тимошенко.

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