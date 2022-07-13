Как Путин готовит жителей юга к «референдуму»: эксклюзивные фото

Украинская разведка имеет информацию о том, что после провала главной цели по оккупации в короткие сроки всей территории Украины в Кремле решили сосредоточиться на другой задачи, а именно – на аннексии временно захваченных территорий востока и юга Украины. В распоряжении портала "Комментарии" появились эксклюзивные фото, как в оккупированных городах Запорожской области полным ходом ведется агитационная работа среди населения. Оккупанты пытаются подготовить людей к так называемому "референдуму".

Юг Украины. Фото: из открытых источников

Как известно, в Кремле любят символизм и привязку к разным знаковым датам. Вот и "референдумы" в оккупированных украинских областях решили провести 11 сентября в "единый день голосования России".

Во временно оккупированном Мелитополе россияне явно готовятся к так называемому "референдуму", ведь рашисты расклеили по городу пропагандистские борды. А в Бердянске россияне развесили борды, где называют оккупированный город "своим". Однако жители каждого города, где пока хозяйничают оккупанты, напоминают: Мелитополь, Бердянск, Приморск, Токмак, Васильевка, Пологи – это Украина. И ни одному кремлевскому карлику со своим пушистым мясом этого не изменить. Партизанское движение тоже делает свое дело, расклеивая листовки о том, что коллаборантам еще придется расплачиваться за свое предательство.

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