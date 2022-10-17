Россия ударила ракетами по Сумщине – есть «прилеты»: подробности

Россия продолжает ракетный террор всей территории Украины. Сегодня с утра досталось приграничной с РФ Сумской области. Противник атаковал объекты инфраструктуры. Уже известно, что в результате вражеской атаки есть гражданские, которые получили ранения. Точное количество пострадавших пока что не называют. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Ракета. ФОТО: из открытых источников

"Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие", — написал глава Сумщины и добавил, что все детали будут позже, после уточнения информации.

Стоит отметить, что Сумскую область россияне терроризируют постоянно. И дня не проходит, чтобы в какую-то из приграничных громад Сумщины не прилетали российские снаряди, ракеты. Враг постоянно провоцирует украинских защитников, которые стоят в области.

Читайте на портале "Комментарии" — сегодня утром оккупанты, массированно используя иранские дроны-камикадзе, атаковали Киев. Часть дронов удалось сбить, но все же есть "прилеты".

Также издание "Комментарии" сообщало — российские войска совместной группировки с Республикой Беларусь (РБ) в ближайшие дни начнут прибывать в РБ. Об этом сообщил заместитель начальника генштаба вооруженных сил Беларуси по научной работе полковник Виктор Тумар. При этом самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко уверяет, что никто не втягивает Беларусь в войну РФ против Украины. О чем говорят последние заявления и действия официального Минска? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!