Россия ударила по Украине ракетой из своего ядерного арсенала

Россия нанесла очередной массовый террористический удар по территории Украины 15 ноября. На одной из ракет был обнаружен блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Defense Express.

Крылатая ракета X-55. Фото: из открытых источников

Defense Express утверждает, что Российская Федерация запустила по Украине крылатую ракету типа Х-55, которая не имела обычной боевой части, но была оснащена имитатором ядерной боевой части. Об этом издании пишет ссылаясь на собственные источники.

То есть, российская армия, вероятно, взяла ракету с ядерного арсенала РФ, затем сняла ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустой металлический макет. Таким образом, россияне стреляли по Украине куском железа без детонационного вещества, утверждает Defense Express.

Такие действия военных Российской Федерации могут свидетельствовать, что у РФ остается мало крылатых ракет для массовых атак по территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о действиях США, если Россия нанесет удар ядерным оружием по Украине. Американский генерал Бен Ходжес заявил, что для РФ такой шаг не даст никаких преимуществ. Военный США заверил, что Америка будет атаковать Российскую Федерацию и уничтожит значительную часть боевых возможностей РФ. Кроме того, Ходжес считает, что у Путина после использования ядерного оружия не останется союзников, ведь даже Китай выступает против ядерных угроз.

Также "Комментарии" писали о специальном грузе весом 200 тонн, который Россия отправила во Францию. Такое решение было принято для научного опыта по созданию управляемого ядерного синтеза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!