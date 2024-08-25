Россия ударила по отелю в Краматорске: под завалами иностранные журналисты

В результате ракетного удара по Краматорску ранены два журналиста, еще один находится под завалами, сообщили в Офисе генерального прокурора. Все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Британии.



Удар по гостинице в Краматорске. Фото: Офис генпрокурора

В ночь на 25 августа Россия нанесла удар по гостинице в Краматорске. Первым о нападении россиян сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Среди ночи россияне ударили по Краматорску. Очередной мишенью в городе стала гостиница — пока известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами", — сказал Флашкин.

По его словам, кроме отеля также повреждена многоэтажка поблизости. На месте инцидента работают спасатели и полиция.

В Офисе генпрокурора предоставили дополнительную информацию и сообщили, что руководство Донецкой областной прокуратуры начало досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, 24 августа 2024 года, в 22:35, российские войска нанесли удар, вероятно, ракетой "Искандер-М" по Краматорску.

"Под прицелом оккупантов оказался жилой квартал, где на территории разрушенной местной гостиницы получили телесные повреждения двое журналистов иностранного медиа 38 и 40 лет. У них диагностирована минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела", — сообщили в офисе генпрокурора.

Также там подтвердили информацию главы Донецкой ОВА, что один из журналистов остается под завалами.



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