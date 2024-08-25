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Россия ударила по отелю в Краматорске: под завалами иностранные журналисты

Двое журналистов получили ранения, а еще один находится под завалами после российского удара по гостинице в Краматорске.

сегодня, 10:10
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Slava Kot

В результате ракетного удара по Краматорску ранены два журналиста, еще один находится под завалами, сообщили в Офисе генерального прокурора. Все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Британии.

Россия ударила по отелю в Краматорске: под завалами иностранные журналисты

Удар по гостинице в Краматорске. Фото: Офис генпрокурора

В ночь на 25 августа Россия нанесла удар по гостинице в Краматорске. Первым о нападении россиян сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Среди ночи россияне ударили по Краматорску. Очередной мишенью в городе стала гостиница — пока известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами", — сказал Флашкин.

По его словам, кроме отеля также повреждена многоэтажка поблизости. На месте инцидента работают спасатели и полиция.

В Офисе генпрокурора предоставили дополнительную информацию и сообщили, что руководство Донецкой областной прокуратуры начало досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, 24 августа 2024 года, в 22:35, российские войска нанесли удар, вероятно, ракетой "Искандер-М" по Краматорску.

"Под прицелом оккупантов оказался жилой квартал, где на территории разрушенной местной гостиницы получили телесные повреждения двое журналистов иностранного медиа 38 и 40 лет. У них диагностирована минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела", — сообщили в офисе генпрокурора.

Также там подтвердили информацию главы Донецкой ОВА, что один из журналистов остается под завалами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на удар ракетой КНДР по Киевщине.

Также "Комментарии" писали об угрозах России Польше, если Варшава будет сбивать ракеты РФ на территории Украины.



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