Россия за последние две недели, вероятно, усилила 58-ю общевойсковую армию дополнительными Воздушно-десантными подразделениями на Ореховском направлении, сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Россия опрокидывает десантников под Роботино (иллюстративное фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в общей сложности по меньшей мере пять полков НДС из состава 7-й и 76-й дивизий, возможно, сейчас стянули в нескольких километрах от прифронтового села Роботино, которое недавно Украина вернула под свой контроль.

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Около 10 тысяч элитных десантников. Семе такое количество может насчитывать в полном составе эта группировка. Но почти все подразделения, по всей видимости, очень недоукомплектованы, отметили в Минобороны Британии.

Вероятно, руководство НДС сочтет текущую ситуацию совсем неудовлетворительной.

Следует отметить, что в течение всей войны командование РФ пыталось восстановить Воздушно-десантные войска как важную ударную силу для своих наступательных операций. Под Роботиным десантников используют в качестве пехоты, чтобы усилить перегруженные сухопутные войска.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Буданов назвал три основных цели для атаки дронов по территории России. Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов назвал основную цель атак украинских дронов по российским территориям. Кирилл Буданов объясняет, что основная цель украинских ударов беспилотниками по России — "вывести их из зоны комфорта". Вместе с этим глава ГУР назвал три основных цели для дронов.

Кроме главной цели уничтожения русского военного арсенала Буданов указывает и второстепенную. По его словам, это психологическая составляющая, которая имеет целью посеять панику среди россиян и нарушить экономические процессы на территории РФ.

