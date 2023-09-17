Россия стянула под Бахмут 52 тысячи военных: в ВСУ рассказали, что происходит

Страна-захватчица РФ на Бахмутском направлении собрала 52 тысяч военных и немало военной техники. Только на восточных рубежах собрано 150 тысяч российских окупантов и тысячи единиц техники. Потери захватчиков в 7-8 раз больше украинской армии, это противоречит правилам военной логики и науки. Об этом сказал представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

Россия стянула под Бахмут многие военные (фото из открытых источников)

В частности, выступая во время эфира всеукраинского телемарафона UA Вместе , Евлаш сообщил, что захватчики из РФ сконцентрировали значительную группировку в районе Бахмута.

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"52 тысячи личного состава и около 274 танков они там содержат. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть больше 120 систем реактивного залпового огня", — подчеркнул военнослужащий.

Как утверждает Илья Евлаш, на восточных рубежах у российских захватчиков 150 тысяч войск и тысячи единиц военной техники.

"Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, тысяча артиллерийских систем и 600 систем РСЗО. Достаточно большая группировка", — отметил военный.

Еще представитель ВСУ подытожил, что потери российского оккупационного войска в 7-8 раз больше, чем в украинской армии, и это "противоречит любой военной логике и науке".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин объяснил, почему российские солдаты идут на войну в Украину . Президент России Владимир Путин считает, что российские солдаты идут на войну из-за патриотических чувств и в интересах РФ. Однако подчеркнул, что военные получают более высокие зарплаты для участия в войне в Украине.