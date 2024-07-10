logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия "сточила" 90% своего ресурса на Харьковщине: наступление врага обошлось большой ценой
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия "сточила" 90% своего ресурса на Харьковщине: наступление врага обошлось большой ценой

Столько вражеских солдат было уничтожено за последние два месяца.

сегодня, 16:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса в Харьковском направлении. Из 10 350 окупантов, участвовавших в штурмах против Вооруженных сил Украины, 2939 были убиты, еще 6509 получили ранения. Об этом сообщает АрмияИнформ со ссылкой на заместителя командира ОТУ "Харьков" Виктора Солимчука.

Россия "сточила" 90% своего ресурса на Харьковщине: наступление врага обошлось большой ценой

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

Утраты неприятеля охватывают период последних двух месяцев пришествия. Кроме этого, 45 окупантов сдались в плен.

"То есть ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91%", — отметил Солимчук.

За это время россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138 мотострелковой бригады и значительные силы 83-го и 157-го танковых полков.

83 десантно-штурмовая бригада РФ тоже несет постоянные потери, иногда до нескольких десятков человек в сутки, что подтверждается пленными и радиоперехватами.

Российские войска вынуждены снимать подразделения по другим направлениям, вводить резервы и привлекать так называемые добровольческие православные коммуно-фашистские бригады.

Несмотря на значительные потери, ВС РФ все еще обладают "достаточно серьезным" наступательным потенциалом. Враг перегруппировывается, восстанавливает силы и логистику, а в тылу идет подготовка штурмовых групп, сообщил Солимчук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ могут сорвать наступления РФ . Страны Запада должны позволить украинской армии наносить удары западному оружию по военным объектам на территории России. Это позволит сорвать масштабные наступательные операции агрессора.

В отчете говорится, что согласно спутниковым снимкам, в конце июня 2024 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины, вероятно из западного оружия, нанесли успешный удар по командному пункту российского полка в Белгородской области.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://armyinform.com.ua/2024/07/10/vtraty-voroga-za-dva-misyaczi-nastupu-na-harkivshhyni-sklaly-ponad-90-otu-harkiv/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3X4lVpPCdjFqmyz7G62J6z-fRAw-q9nQtXG_r7wJ5PTT0gG8VKHc-iANk_aem_ZQZLGWX9sP9xfhGB5HvAiQ
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости