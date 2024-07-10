Российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса в Харьковском направлении. Из 10 350 окупантов, участвовавших в штурмах против Вооруженных сил Украины, 2939 были убиты, еще 6509 получили ранения. Об этом сообщает АрмияИнформ со ссылкой на заместителя командира ОТУ "Харьков" Виктора Солимчука.

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

Утраты неприятеля охватывают период последних двух месяцев пришествия. Кроме этого, 45 окупантов сдались в плен.

"То есть ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91%", — отметил Солимчук.

За это время россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138 мотострелковой бригады и значительные силы 83-го и 157-го танковых полков.

83 десантно-штурмовая бригада РФ тоже несет постоянные потери, иногда до нескольких десятков человек в сутки, что подтверждается пленными и радиоперехватами.

Российские войска вынуждены снимать подразделения по другим направлениям, вводить резервы и привлекать так называемые добровольческие православные коммуно-фашистские бригады.

Несмотря на значительные потери, ВС РФ все еще обладают "достаточно серьезным" наступательным потенциалом. Враг перегруппировывается, восстанавливает силы и логистику, а в тылу идет подготовка штурмовых групп, сообщил Солимчук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ могут сорвать наступления РФ . Страны Запада должны позволить украинской армии наносить удары западному оружию по военным объектам на территории России. Это позволит сорвать масштабные наступательные операции агрессора.

В отчете говорится, что согласно спутниковым снимкам, в конце июня 2024 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины, вероятно из западного оружия, нанесли успешный удар по командному пункту российского полка в Белгородской области.

