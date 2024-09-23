Россия стирает с лица земли Курскую область: детали

Российское командование продолжает демонстрировать, что готово уничтожать все живое не только на территории Украины, но и на своей территории, которую сегодня контролируют ВСУ. Речь о районах Курской области, которая граничит с Украиной. Российские войска активно бьют управляемыми авиационными бомбами по территории Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в соцсети Facebook.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Отмечается, что только с начала суток было зафиксировано 16 авиаударов, во время которых россияне применили 27 таких бомб.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 27 КАБ", — сообщили в украинском Генштабе.

Читайте также на портале "Комментарии" — британский эксперт, научный сотрудник эстонского Международного центра обороны и безопасности Джеймс Шерр в интервью западным СМИ заявил, что операция ВСУ на территории России в Курской области изменила ситуацию в войне. Впрочем, чтобы быть готовым к весомым уступкам, путинский режим должен оказаться на грани поражения.

Британский эксперт признает, что прорыв границы – хорошо проведенная общевойсковая операция, потрясающее применение того, чего явно не хватало в украинском наступлении летом 2023 года: координации артиллерии, дронов, бронетехники, ПВО, пехоты, разведки и спецназа.

По его словам, это был классический пример оперативного маневра: смелый удар через слабое место линии врага в тыл его развертывания. В конце концов, операция была задумана и выполнена в условиях почти полной неожиданности.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Москве знали об операции ВСУ в Курской области: The Guardian узнало новые детали.



