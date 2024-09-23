Какие последствия Курской операции ВСУ: действительно ли начинается партизанская война

Уже очевидно, что операция ВСУ в Курской области продолжается, а россиянам не удалось оперативно вытеснить украинских военных со своей территории. Какие уже просматриваются последствия Курской операции ВСУ? На что уже стала похожа операция ВСУ на Курщине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

Динамика очень изменчива

Британский эксперт, научный сотрудник эстонского Международного центра обороны и безопасности Джеймс Шерр в интервью западным СМИ заявил, что операция ВСУ на территории России в Курской области изменила ситуацию в войне. Впрочем, чтобы быть готовым к весомым уступкам, путинский режим должен оказаться на грани поражения.

Британский эксперт признает, что прорыв границы – хорошо проведенная общевойсковая операция, потрясающее применение того, чего явно не хватало в украинском наступлении летом 2023 года: координации артиллерии, дронов, бронетехники, ПВО, пехоты, разведки и спецназа.

По его словам, это был классический пример оперативного маневра: смелый удар через слабое место линии врага в тыл его развертывания. В конце концов, операция была задумана и выполнена в условиях почти полной неожиданности.

Перемещение вражеских войск не уменьшили концентрацию сил на Покровском направлении, но они сдержали их наращивание, лишили их свежих резервов и дали Украине возможность начать успешные контрнаступления на других участках фронта. И хотя Покровская и Курская операции имеют свою специфику, они тесно связаны между собой.

"Динамика каждой из них очень изменчива. На обоих театрах ВСУ в случае необходимости отступают. Но они также намеренно уступают территорию, чтобы укрепить более важные пункты и заманить в ловушку наступательные российские подразделения. Наступление и отступление, окружение и прорыв – это элементы маневровой войны", – объяснил Шерр.

Держать на Курщине оборону так же, как на Покровском направлении, ВСУ не будут

Военный эксперт Алексей Гетман в эфире Апостроф TV заявил, что дальнейшие действия украинских военных в Курской области будут маневренными. ВСУ будут наносить удары по врагу, держать его в напряжении, не давая возможность существенно продвинуться.

"Это часть войны. Найти недостатки можно в любой военной операции. Есть критика этой операции, что она, возможно, не очень была уместна", — заявил он.

Однако, по словам эксперта, эта операция принесла позитив и в военном, и в информационном, и в политическом смыслах.

"На сегодня там действительно, как говорит верховный главнокомандующий, есть до 40 тыс. (россиян – ред.). Есть разговоры, что до 100 тыс. россияне туда хотят приобщить. Поскольку то, что они там сейчас имеют, не дает возможности вытеснить наши войска с Курщины. Наши действия дальше — скорее всего, будем двигаться вдоль границы, создавать так называемые санитарные зоны", — сказал Гетман.

По его прогнозу, держать на Курщине оборону так же, как на Покровском или Кураховском направлениях, по словам эксперта, украинские военные не будут.

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