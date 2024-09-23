Какие последствия Курской операции ВСУ: действительно ли начинается партизанская война

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Уже очевидно, что операция ВСУ в Курской области продолжается, а россиянам не удалось оперативно вытеснить украинских военных со своей территории. Какие уже просматриваются последствия Курской операции ВСУ? На что уже стала похожа операция ВСУ на Курщине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Операция в Курской области. Фото: из открытых источников
Британский эксперт, научный сотрудник эстонского Международного центра обороны и безопасности Джеймс Шерр в интервью западным СМИ заявил, что операция ВСУ на территории России в Курской области изменила ситуацию в войне. Впрочем, чтобы быть готовым к весомым уступкам, путинский режим должен оказаться на грани поражения.
Британский эксперт признает, что прорыв границы – хорошо проведенная общевойсковая операция, потрясающее применение того, чего явно не хватало в украинском наступлении летом 2023 года: координации артиллерии, дронов, бронетехники, ПВО, пехоты, разведки и спецназа.
По его словам, это был классический пример оперативного маневра: смелый удар через слабое место линии врага в тыл его развертывания. В конце концов, операция была задумана и выполнена в условиях почти полной неожиданности.
Перемещение вражеских войск не уменьшили концентрацию сил на Покровском направлении, но они сдержали их наращивание, лишили их свежих резервов и дали Украине возможность начать успешные контрнаступления на других участках фронта. И хотя Покровская и Курская операции имеют свою специфику, они тесно связаны между собой.
Военный эксперт Алексей Гетман в эфире Апостроф TV заявил, что дальнейшие действия украинских военных в Курской области будут маневренными. ВСУ будут наносить удары по врагу, держать его в напряжении, не давая возможность существенно продвинуться.
Однако, по словам эксперта, эта операция принесла позитив и в военном, и в информационном, и в политическом смыслах.
По его прогнозу, держать на Курщине оборону так же, как на Покровском или Кураховском направлениях, по словам эксперта, украинские военные не будут.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Москве знали об операции ВСУ в Курской области: The Guardian узнало новые детали.
Новости