Россия способна снова вторгнуться в Украину с севера: о какой области идет речь

В России способны сформировать за несколько недель достаточную военную группировку, чтобы повторить попытку наступления на территорию Черниговской области. Однако вопрос остается в том, сделают ли захватчики это.

Россияне имеют возможность повторного наступления (фото из открытых источников)

Эту информацию, проводя пресс-конференцию, озвучил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает "Общественное". Как он продолжил, оборона с украинской стороны в 2022 году и в 2023 – это совсем разные вещи, и в РФ это знают.

Или они это сделают или нет, зависит и от того, насколько мы будем работать с точки зрения наращивания фортификаций. Они все видят, летают, где могут, где кто-то ездит, мы же этого не исключаем. Они понимают ситуацию. "Фортификация 2023 года по фортификации 2022 года — это совсем другой уровень", — подчеркнул руководитель Черниговской ОВА.

Чаус продолжил, что оборонные рубежи еще усилят и дальше и чем больше такие работы будут продолжаться, тем меньше вероятность повторной попытки захватчика наступать на Черниговщину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько времени Россия готовится к массовому ракетному удару по Украине . Россия 2 января нанесла очередной массовый ракетный удар по Украине с привлечением нескольких типов ракет. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, сколько времени российская армия тратит на подготовку к подобным атакам.

Юрий Игнат отметил, что ракеты – это современное технологическое оружие, которое программируется и направляется на соответствующие цели через несколько дней. Российские военные определяют маршрут, по какому направлению будет двигаться ракета, а также конечная цель удара.

Спикер Воздушных сил рассказал, что оккупанты начинают использовать нетронутый запас вооружения для ударов по Украине. Последние ракетные атаки были в основном из ракет "X", тогда как "Калибры" Россия применяет реже.

