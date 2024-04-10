Россия создала скрытые тюрьмы для украинцев: СМИ раскрыли подробности

Издевательства, пытки, принудительные допросы, а также психологическое и физическое насилие – это жестокость, с которой столкнулись многие украинцы после аннексии Крыма, а затем и начала полномасштабной войны РФ против Украины. Особенно с этим столкнулись те, кто попытался выехать из оккупированных территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Vanityfair.

Россия создала скрытые тюрьмы для украинцев. Фото: из открытых источников

СМИ приводит историю братьев Даниила и Ильи Мартыненко (имена были изменены с целью безопасности издания), которые рассказали о пути через Крым в поисках свободы, который превратился в кошмарное путешествие через систему фильтрационных лагерей и тюрем.

Мужчины рассказали, что в течение двух недель их подвергали избиениям дубинками и электрошокерами. Оккупанты стреляли рядом с ними, притворяясь, что собираются их казнить, и грозились убить их родителей, если они не согласятся признаться в шпионаже за Украину. Однажды вечером их заставили раздеться и ползать по коридору, пока охранник сидел на каждом из них, как на лошади. Солдаты также угрожали заставить их совершить насилие над другими пленными.

Система фильтрационных лагерей и следственных изоляторов, построенных Россией в Крыму и на других оккупированных территориях, как утверждается, используется для подавления любого сопротивления или несогласия с аннексией Крыма и военными действиями в Украине.

"В Крыму продолжаются незаконные аресты местного населения, в том числе коренных крымских татар, которых, как правило, обвиняют в шпионаже, терроризме и экстремизме. Среди других арестованных были репортеры новостей и правозащитники. С 2022 года членам этих группировок было вынесено около 500 "приговоров" за "дискредитацию российской армии", – добавили в СМИ.

Журналисты уточняют, что история братьев Мартыненко отражает мужество и стойкость тех, кто пережил пытки и незаконное задержание, и их стремление к справедливости и ответственности за совершенные преступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в войне-2024 у Украины возникли серьезные проблемы: как исправить ситуацию.



