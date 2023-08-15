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Военный аналитик объяснил, почему Россия совершает провокации в Черном море

Российские агрессивные действия в отношении гражданских судов в Черном море – это провокация для НАТО.

сегодня, 15:55
Автор:
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Slava Kot
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Военный аналитик объяснил, почему Россия совершает провокации в Черном море

Военный эксперт Петр Черник. Фото из открытых источников

Россия пытается испытать НАТО своими провокациями и угрозами для гражданских кораблей в Черном море, считает военный аналитик полковник Петр Черник. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на онлайн-брифинг Military Media Center.


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Петр Черник объясняет, что недавние угрозы российских военных, открывших предупредительный огонь в сторону гражданского грузового судна Sukru Okan, являются попыткой показать собственному населению якобы "величие" Российской Федерации международному сообществу.

"Ну и, конечно, испытывают на амбициозность сам блок НАТО, как далеко они могут пойти в своих провокациях", — считает Черник.

Также Черник считает, что Россия рассматривает возможность собственного поражения в войне. Однако это поражение для руководства РФ может быть приемлемо только от блока НАТО, но не от Украины.

"Потому что принять поражение от Украины путин не может", — говорит военный аналитик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинское подполье выяснило планы Кремля, связанные с атомной станцией. Российское руководство готовит провокацию на собственной АЭС, и в этих действиях хочет обвинить Украину. Центр нацсопротивления объясняет, что таким шагом Россия стремится отвлечь внимание от оккупированной Запорожской АЭС.

Также "Комментарии" писали об инциденте в Румынии. На территории страны НАТО, вблизи туристического курорта, взорвалась российская морская мина, ударившаяся о пирс. Румынские экстренные службы указывают, что это не первый инцидент, когда в их территориальных водах была замечена бомба. С начала полномасштабной войны в Румынии обезвредили не менее пяти русских морских мин. 



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Источник: https://t.me/militarymediacenter/2871
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