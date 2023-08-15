Военный аналитик объяснил, почему Россия совершает провокации в Черном море

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Slava Kot
Военный эксперт Петр Черник. Фото из открытых источников
Россия пытается испытать НАТО своими провокациями и угрозами для гражданских кораблей в Черном море, считает военный аналитик полковник Петр Черник. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на онлайн-брифинг Military Media Center.
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Петр Черник объясняет, что недавние угрозы российских военных, открывших предупредительный огонь в сторону гражданского грузового судна Sukru Okan, являются попыткой показать собственному населению якобы "величие" Российской Федерации международному сообществу.
Также Черник считает, что Россия рассматривает возможность собственного поражения в войне. Однако это поражение для руководства РФ может быть приемлемо только от блока НАТО, но не от Украины.
Также "Комментарии" писали об инциденте в Румынии. На территории страны НАТО, вблизи туристического курорта, взорвалась российская морская мина, ударившаяся о пирс. Румынские экстренные службы указывают, что это не первый инцидент, когда в их территориальных водах была замечена бомба. С начала полномасштабной войны в Румынии обезвредили не менее пяти русских морских мин.
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