Россия содрогалась от взрывов: какой стратегический объект в огне

В ночь на 5 сентября в соцсетях сообщили о пожаре на НПЗ в российском городе Рязань. Предшествовала пожару атака беспилотников.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Ряд телеграмм-каналов сообщает, что местные жители начали делиться информацией о пожаре на НПЗ в Рязани после атаки БПЛА.

В соцсетях также опубликовали фото и видео пожара на НПЗ.

Уже утром 5 сентября губернатор Рязанской области РФ Павел Малков сообщил, что над Рязанской областью российская ПВО якобы сбила 8 дронов.

Чиновник не стал раскрывать информацию о последствия удара, но завуалированно отметил, что "обломки беспилотника упали на территории промышленного предприятия, последствия устраняются".

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 1 сентября неопознанные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ, в результате чего произошли пожары на подстанции и, скорее всего, на нефтеперерабатывающем заводе.

Также издание "Комментарии" сообщало – Силы обороны Украины ночью 30 августа поразили сразу два российских НПЗ – Краснодарский и Сызранский. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Генштаба ВСУ.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ поразили "НПЗ Краснодарский" (Краснодарский край РФ)", — отметили в Генштабе.

Ранее "Комментарии" писали — Силы беспилотных систем ВСУ ночью атаковали Новокуйбышевский и Афипский НПЗ. В результате Россия потеряла еще 4,7% мощностей производства горючего.



