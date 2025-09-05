Россия содрогалась от взрывов: какой стратегический объект в огне

Рубрики
В ночь на 5 сентября в соцсетях сообщили о пожаре на НПЗ в российском городе Рязань. Предшествовала пожару атака беспилотников.
Ряд телеграмм-каналов сообщает, что местные жители начали делиться информацией о пожаре на НПЗ в Рязани после атаки БПЛА.
В соцсетях также опубликовали фото и видео пожара на НПЗ.
Уже утром 5 сентября губернатор Рязанской области РФ Павел Малков сообщил, что над Рязанской областью российская ПВО якобы сбила 8 дронов.
Чиновник не стал раскрывать информацию о последствия удара, но завуалированно отметил, что "обломки беспилотника упали на территории промышленного предприятия, последствия устраняются".
