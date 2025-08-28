logo

Украина отреагировала на новые удары по НПЗ РФ: сколько производства отминусовали за ночь
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина отреагировала на новые удары по НПЗ РФ: сколько производства отминусовали за ночь

Мадяр подтвердил атаки на российские НПЗ

28 августа 2025, 11:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Силы беспилотных систем ВСУ ночью атаковали Новокуйбышевский и Афипский НПЗ. В результате Россия потеряла еще 4,7% мощностей производства горючего. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ отметил, за первые две недели августа нефтепереработка в России сократилась на 21%. Только за одну ночь объемы горючего упали еще на 4,7%. Это худший показатель для отрасли за последние месяцы. Он напрямую связан с ударами украинских дронов и спецназовцев по стратегическим объектам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 28 августа огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России – Афипский и Новокуйбышевский, вызвав масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах.

Предварительно, Россию атаковали неизвестные дроны, в результате чего, как утверждается, на двух крупнейших НПЗ России возник пожар. Соответствующие кадры распространяются в соцсетях. Так, в Самарской области под удар попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Там бушует масштабный пожар. Стоит отметить, что данный завод принадлежит российской государственной компании "Роснефть" и является одним из крупнейших в России с годовой мощностью переработки 8,3 млн тонн нефти. Он также производит топливо для военной авиации, в частности для сверхзвуковых самолетов Ту-22М3.

10 марта 2025 года была совершена крупнейшая атака на этот объект, что привело к временной остановке его работы. Тогда в результате удара была повреждена главная установка первичной переработки нефти — КДУ-11, мощностью 18 900 тонн в сутки. Это привело к остановке первичной переработки нефти на заводе со 2 августа 2025 года.




Источник: https://t.me/robert_magyar/1293
