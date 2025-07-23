Россия содрогалась от взрывов: каким двум регионам досталось больше всего

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Кравцев Сергей
В ночь на 23 июля в Ростове-на-Дону и Таганроге прогремела серия взрывов – российская ПВО заявила об атаке украинских дронов. Также об угрозе БПЛА сообщили в нескольких центральных регионах страны-агрессора.
Взрывы в России. Фото: из открытых источников
Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени 22 июля российская ПВО уничтожила 51 украинский беспилотник над несколькими регионами страны.
Так, одновременно сигнал воздушной тревоги из-за угрозы БПЛА был объявлен в Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях России.
При этом больше всего досталось пригороду Ростова-на-Дону и Таганрогу. Там местные жители слышали звуки беспилотников, а также серию взрывов.
Местные жители делятся в пабликах информацией, что в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти сильных взрывов, а в Таганроге по меньшей мере пять, которые сопровождались характерным звуком двигателей в небе. В некоторых районах были зафиксированы вспышки в воздухе.
Предварительно – российская система противовоздушной обороны открыла огонь по украинским БПЛА, которые летели на низкой высоте.
На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях со стороны российских властей не обнародовано.
Читайте также на портале "Комментарии" — в России раздавались взрывы в некоторых областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
По его данным, более 10 взрывов раздалось в Миллерово, Ростовской области.
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