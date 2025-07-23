Россия содрогалась от взрывов: каким двум регионам досталось больше всего

В ночь на 23 июля в Ростове-на-Дону и Таганроге прогремела серия взрывов – российская ПВО заявила об атаке украинских дронов. Также об угрозе БПЛА сообщили в нескольких центральных регионах страны-агрессора.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени 22 июля российская ПВО уничтожила 51 украинский беспилотник над несколькими регионами страны.

Так, одновременно сигнал воздушной тревоги из-за угрозы БПЛА был объявлен в Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях России.

При этом больше всего досталось пригороду Ростова-на-Дону и Таганрогу. Там местные жители слышали звуки беспилотников, а также серию взрывов.

Местные жители делятся в пабликах информацией, что в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти сильных взрывов, а в Таганроге по меньшей мере пять, которые сопровождались характерным звуком двигателей в небе. В некоторых районах были зафиксированы вспышки в воздухе.

Предварительно – российская система противовоздушной обороны открыла огонь по украинским БПЛА, которые летели на низкой высоте.

На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях со стороны российских властей не обнародовано.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России раздавались взрывы в некоторых областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

По его данным, более 10 взрывов раздалось в Миллерово, Ростовской области.

"Атака наших БПЛА. Уже больше 10 взрывов. Напомню, что в Миллерово отличный аэродром и железнодорожный узел", – отмечает Андрющенко.

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