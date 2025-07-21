В России раздаются взрывы в некоторых областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Россия вздрагивает от взрывов: где сейчас есть «прилеты»

По его данным, более 10 взрывов раздалось в Миллерово, Ростовской области.

"Атака наших БПЛА. Уже больше 10 взрывов. Напомню, что в Миллерово отличный аэродром и железнодорожный узел", – отмечает Андрющенко.

Так, в Минобороны РФ сообщают, что в период с 16.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО якобы уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▪ 12 – над территорией Ростовской области,

▪ 8 – над территорией Брянской области,

▪ 2 – над территорией Калужской области,

▪ 2 – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву,

▪ 1 – над территорией Республики Крым.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении сообщил, что Украина будет отвечать России на массированные атаки по мирным городам.

Зеленский отметил, что после ужасной ночи обстрелов сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по нашим городам и общинам.

"Различные регионы, от Харьковщины и Сумщины до Франковска. Сильная атака была против Киева. Значительную часть "шахедов" и ракет удалось сбить. И каждая подобная волна российских ударов напоминает о двух вещах. ПВО: требуется больше систем, большее покрытие нашей страны защитой. Также наши дальнобойные удары по России: если Путин так сошел с ума на теме "шахедов" и террора, они должны остаться без логистики. Каждый, кто работает ради защиты жизни и ограничения потенциала России в войне, – каждый работает на достижение мира", – подчеркнул президент.