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Россия уже снаряжает самолеты ракетами: сколько бортов вблизи Украины

Вблизи Украины небольшое количество самолетов стратегической авиации РФ

22 июля 2025, 19:50
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Кречмаровская Наталия

В ночь на 21 июля российские войска совершили очередной массированный обстрел территории Украины. Применяли дроны, баллистические и крылатые ракеты. Также привлекали к воздушной атаке самолеты стратегической авиации.

Россия уже снаряжает самолеты ракетами: сколько бортов вблизи Украины

Ту-95. Фото из открытых источников

На платформе Tracking сообщили, что Россия уже снарядила несколько бортов крылатыми ракетами. По состоянию на 22 июля известно о трех снаряженных бортах Ту-95МС на авиабазе "Украинка", сообщает платформа.

Отмечалось, что в ночь на 21 июля на "Энгельс-2" совершили посадку три Ту-95МС из "Оленья", на зарядку КР Х-101. Впоследствии все три борта Ту-95МС совершили перелет на Дальний Восток.

Общее количество всех Ту-95МС вблизи Украины, по информации платформы, на 22 июля составляет четыре единицы:

  • "Оленья" — 1 Ту-95МС.

  • "Энгельс-2" — 1 Ту-95МС.

  • "Дягилево" — 2 Ту-95МС.

На платформе сообщили, что в ракетную атаку в ночь на 21 июля были привлечены два борта Ту-95МС из двух авиабаз "Оленья" и "Энгельс-2" (1/1). После атаки 19 июля 2 Ту-95МС, совершавших пуски КР совершили посадку на авиабазу Энгельс-2 для зарядки ракетами Х-101. 20 июля 1 борт Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2" совершил перелет на "Оленья". Сюда 19 июля прилетели два Ту-95МС с Дальнего Востока.

Вечером все три борта совершили вылет, один из которых был снаряжен.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пробила очередное дно — снова пытаются манипулировать трагедией. В Центре противодействия дезинформации опровергли российский фейк о ситуации в Киеве после обстрела. Вражеская пропаганда распространяет дезинформацию о якобы мародерстве в Киеве после ночного удара 21 июля.




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Источник: https://t.me/the_first_online/16014
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