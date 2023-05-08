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Россия снова заблокировала зерновую инициативу

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявило об очередных российских препятствиях в транспортировке украинского зерна

сегодня, 17:09
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Автор:

Константин Куликов

Россия заблокировала регистрацию и проведение инспекций входящего флота. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Россия снова заблокировала зерновую инициативу

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"Российская Федерация в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции, — сказано в заявлении министерства. — Такой подход полностью противоречит условиям действующего Соглашения. Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами СКЦ, предусматривающих ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход".


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По состоянию на сегодняшний день, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 – это суда, идущие под загрузку, говорят в министерстве.

"Инспекции как входящего, так и выходящего флота приостановлены. Экспорт украинской агропродукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн тонн. Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей Инициативы", — сказано также в заявлении.

Украина ожидает выражения позиции партнеров инициативы, а именно — ООН и Турции.

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