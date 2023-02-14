Россия снова «выигрывает ядерными мышцами»: Корабли РФ с ядерным оружием вышли в море

По данным разведки Норвегии, на подлодках и кораблях Северного флота ВМФ РФ размещена основная часть ядерных сил. Из-за ослабления обычного оборонного потенциала значение ядерного оружия для России значительно выросло, отмечают норвежские разведчики, пишут "Комментарии".



Российские корабли Северного флота оснастили тактическим ядерным оружием

"Тактическое ядерное оружие (ТЯЗ) представляет особо серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО", — считает разведка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Это предположение можно считать "сенсационной новостью", учитывая, что ядерного оружия в море не было со времен Холодной войны. Накануне заместитель начальника разведывательной службы Норвегии Ларс Нордрам заявил, что Россия в ближайшие годы станет еще более "авторитарной и милитаризованной".

При этом Нордрам назвал войну "катастрофой для России", по его оценке, более 100 тыс. солдат уже убиты или ранены. Министерство обороны России традиционно отмалчивается по поводу сообщения норвежских разведслужб.

Тактическое ядерное оружие — это небольшие ядерные боеприпасы, предназначенные для нанесения ударов по целям или скоплению войск противника на поле боя или ближайшем тылу. На флоте они могут оснащать как артиллерийские пушки, так и корабельные крылатые ракеты, палубная авиация, а также подводное оружие — торпеды, глубинные бомбы, якорные и донные мины.

Еще в 1990 году тогда президенты СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший договорились о сокращении тактических ядерных вооружений и снижении их боеготовности. Намерения сократить ТЯЗ были обоюдными, но инициатива исходила скорее от США. В 1992 году, сразу после развала СССР, президент России Борис Ельцин подтвердил приверженность соглашению. И РФ обязалась снять тактическое ядерное оружие с надводных кораблей и многоцелевых подлодок, ликвидировать их на одну треть и сократить наполовину количество боеголовок зенитных ракет и авиабомб.

Точных данных об исполнении обеими странами взятых на себя обязательств нет. Но до сих пор российский и американский флот по ядерному вооружению имели лишь баллистические ракеты, размещенные на атомных подлодках. Однако в августе 2022 года страна-террористка заговорила о возвращении на российские корабли ТЯЗ. По оценкам независимых экспертов, Кремль в свое время имел около 2 тысяч единиц нестратегического ядерного оружия. Более четверти — это противокорабельные, противолодочные, противовоздушные ракеты, а также торпеды кораблей и подлодок, включая до 250 ядерных крылатых ракет КР-55 "Гранат". Есть также несколько сот тактических ядерных авиационных ракет и глубинных бомб, которые могут использовать морская авиация.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2021 году в РФ было всего 6255 боеголовок. Военная доктрина России говорит, что применение тактического ядерного оружия принято, если существование страны под угрозой.

К сожалению, ни один договор о разоружении не предусматривает присутствия иностранных инспекторов при ликвидации ядерных взрывных устройств, чтобы предотвратить утечку секретных данных о конструкции оружия.

Читайте на портале "Комментарии" — ядерное оружие России: В ГУР рассказали составляющие.