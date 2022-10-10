Россия снова ударила по Запорожью, разрушен целый подъезд

Складывается впечатление, что страна-агрессор решила именно на Запорожье применить весь свой террор, уничтожая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных граждан. Так глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил об очередной ночной атаке Запорожья российскими захватчиками. Как передает портал "Комментарии", об этом Александр Старух написал у себя в Telegram.

Обстрел Запорожья. Фото: Телеграмм Старуха

"Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Враг продолжает терроризировать город", – написал глава Запорожской области.

Старух проинформировал, что россияне совершили около десятка новых "приходов".

Председатель ОВА добавил, что последствия обстрелов устанавливаются.

Позже стало известно, что россияне снова ударили ракетой в жилой дом, где спали мирные люди и рядом с жилыми домами не было никаких военных обьектов.

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